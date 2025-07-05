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WiFi Analyzer Pro

WiFi Analyzer Pro v6.5

Найди слабые места сети и получай предупреждения о неполадках в один тап

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Версия:
6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zoltán Pallagi
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

WiFi Analyzer Pro превращает твой смартфон в карманную лабораторию связи. Приложение сразу показывает силу сигнала, занятые каналы и пропускную способность, а лаконичные индикаторы мгновенно подсказывают, что мешает стриму или видеозвонку. Не важно, знаешь ли ты, что такое RSSI и jitter: цветная шкала объясняет всё простым языком, а подсказки описывают, как переставить роутер или сменить частоту. Одним тапом сохраняешь снимок сети, чтобы сравнить показатели позже.


Внутри ты найдёшь умный фильтр точности, который усредняет последние измерения и убирает скачки сигнала, а также живой график скорости, раскрывающий колебания COG и SOG сети за шесть часов непрерывного сканирования. Приложение каждую секунду пингует DNS, показывая реальное время отклика, и предупредит, если Wi-Fi начнёт терять пакеты. Поделись координатами квартиры с другом, чтобы тот удалённо оценил расстановку точек доступа, и вернись к сохранённым логам, когда будешь настраивать новый маршрутизатор.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать WiFi Analyzer Pro 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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