Описание

WiFi Analyzer Pro превращает твой смартфон в карманную лабораторию связи. Приложение сразу показывает силу сигнала, занятые каналы и пропускную способность, а лаконичные индикаторы мгновенно подсказывают, что мешает стриму или видеозвонку. Не важно, знаешь ли ты, что такое RSSI и jitter: цветная шкала объясняет всё простым языком, а подсказки описывают, как переставить роутер или сменить частоту. Одним тапом сохраняешь снимок сети, чтобы сравнить показатели позже.





Внутри ты найдёшь умный фильтр точности, который усредняет последние измерения и убирает скачки сигнала, а также живой график скорости, раскрывающий колебания COG и SOG сети за шесть часов непрерывного сканирования. Приложение каждую секунду пингует DNS, показывая реальное время отклика, и предупредит, если Wi-Fi начнёт терять пакеты. Поделись координатами квартиры с другом, чтобы тот удалённо оценил расстановку точек доступа, и вернись к сохранённым логам, когда будешь настраивать новый маршрутизатор.