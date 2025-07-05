WiFi Analyzer Pro v6.5
Найди слабые места сети и получай предупреждения о неполадках в один тап
WiFi Analyzer Pro превращает твой смартфон в карманную лабораторию связи. Приложение сразу показывает силу сигнала, занятые каналы и пропускную способность, а лаконичные индикаторы мгновенно подсказывают, что мешает стриму или видеозвонку. Не важно, знаешь ли ты, что такое RSSI и jitter: цветная шкала объясняет всё простым языком, а подсказки описывают, как переставить роутер или сменить частоту. Одним тапом сохраняешь снимок сети, чтобы сравнить показатели позже.
Внутри ты найдёшь умный фильтр точности, который усредняет последние измерения и убирает скачки сигнала, а также живой график скорости, раскрывающий колебания COG и SOG сети за шесть часов непрерывного сканирования. Приложение каждую секунду пингует DNS, показывая реальное время отклика, и предупредит, если Wi-Fi начнёт терять пакеты. Поделись координатами квартиры с другом, чтобы тот удалённо оценил расстановку точек доступа, и вернись к сохранённым логам, когда будешь настраивать новый маршрутизатор.
Полная версия
Скачать WiFi Analyzer Pro v6.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.