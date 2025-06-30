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Навигатор полей (Мод, Unlocked)

Навигатор полей (Мод, Unlocked) v2.9.0

Веди трактор ровно, экономь топливо и семена с мобильным GPS-курсом

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Версия:
2.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Farmis
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Навигатор полей — карманный помощник точного земледелия. Ты встаёшь в кабину, открываешь приложение и видишь яркую А-B линию, к которой трактор должен держаться. Каждые пять минут экран вибрирует, если уходишь в сторону, подсказывает угол поворота и показывает перекрытие. Сажай, вноси удобрения и опрыскивай ровными полосами, пока гектары тянутся под колёсами, а счётчик горючего медленно замирает в плюсе.


Расширяй функциональность: фиксируй границы участка за одно прохождение, сохраняй до 100 маршрутов и переключайся между культурами в два тапа. Алгоритм рассчитывает точную экономию семян и топлива и кладёт цифры в журнал сезона. Работает без дорогой техники, использует GPS телефона и даже Глонасс, а оффлайн карты не требуют связи в дальних полях. Скачай и проверь, сколько литров и минут ты выиграешь уже в первой смене.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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