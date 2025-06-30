Описание

Навигатор полей — карманный помощник точного земледелия. Ты встаёшь в кабину, открываешь приложение и видишь яркую А-B линию, к которой трактор должен держаться. Каждые пять минут экран вибрирует, если уходишь в сторону, подсказывает угол поворота и показывает перекрытие. Сажай, вноси удобрения и опрыскивай ровными полосами, пока гектары тянутся под колёсами, а счётчик горючего медленно замирает в плюсе.





Расширяй функциональность: фиксируй границы участка за одно прохождение, сохраняй до 100 маршрутов и переключайся между культурами в два тапа. Алгоритм рассчитывает точную экономию семян и топлива и кладёт цифры в журнал сезона. Работает без дорогой техники, использует GPS телефона и даже Глонасс, а оффлайн карты не требуют связи в дальних полях. Скачай и проверь, сколько литров и минут ты выиграешь уже в первой смене.