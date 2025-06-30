Навигатор полей (Мод, Unlocked) v2.9.0
Веди трактор ровно, экономь топливо и семена с мобильным GPS-курсом
Навигатор полей — карманный помощник точного земледелия. Ты встаёшь в кабину, открываешь приложение и видишь яркую А-B линию, к которой трактор должен держаться. Каждые пять минут экран вибрирует, если уходишь в сторону, подсказывает угол поворота и показывает перекрытие. Сажай, вноси удобрения и опрыскивай ровными полосами, пока гектары тянутся под колёсами, а счётчик горючего медленно замирает в плюсе.
Расширяй функциональность: фиксируй границы участка за одно прохождение, сохраняй до 100 маршрутов и переключайся между культурами в два тапа. Алгоритм рассчитывает точную экономию семян и топлива и кладёт цифры в журнал сезона. Работает без дорогой техники, использует GPS телефона и даже Глонасс, а оффлайн карты не требуют связи в дальних полях. Скачай и проверь, сколько литров и минут ты выиграешь уже в первой смене.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.