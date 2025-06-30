Описание

Good Calendar — карманный планировщик-агенда, который с первой секунды показывает твой месяц без лишних свайпов. Каждые пять минут ты открываешь удобный вид «День», бросаешь новую встречу, ставишь значок дедлайна и тут же видишь, как время стыкуется с семейным юбилеем. Одно касание — и на экране вспыхивает напоминание, чтобы ты не пропустил важный звонок. Перед глазами цветные метки задач, а вибро-отклик подсказывает, что пора действовать — успеешь ли ты победить хаос до полуночи?





Пролистывай гибкие виды календаря — месяц, неделя, день или упорядоченный список; перетаскивай события пальцем и задавай до трёх напоминаний на каждую запись. Умные напоминания сочетают вибрацию и всплывающее окно, а виджет на главном экране держит ближайшие дела на расстоянии одного взгляда. Все данные синхронизируются с Google и Exchange, доступны офлайн, а экспорт в CSV упрощает отчёты. Установи приложение и посмотри, как одна строка плана разгружает целый день.