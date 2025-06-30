Календарь - план расписания (Мод, Unlocked) v2.06.76.0611
Держи дела под контролем: напоминания, виджеты и гибкий календарный вид
Good Calendar — карманный планировщик-агенда, который с первой секунды показывает твой месяц без лишних свайпов. Каждые пять минут ты открываешь удобный вид «День», бросаешь новую встречу, ставишь значок дедлайна и тут же видишь, как время стыкуется с семейным юбилеем. Одно касание — и на экране вспыхивает напоминание, чтобы ты не пропустил важный звонок. Перед глазами цветные метки задач, а вибро-отклик подсказывает, что пора действовать — успеешь ли ты победить хаос до полуночи?
Пролистывай гибкие виды календаря — месяц, неделя, день или упорядоченный список; перетаскивай события пальцем и задавай до трёх напоминаний на каждую запись. Умные напоминания сочетают вибрацию и всплывающее окно, а виджет на главном экране держит ближайшие дела на расстоянии одного взгляда. Все данные синхронизируются с Google и Exchange, доступны офлайн, а экспорт в CSV упрощает отчёты. Установи приложение и посмотри, как одна строка плана разгружает целый день.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.