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Календарь - план расписания (Мод, Unlocked)

Календарь - план расписания (Мод, Unlocked) v2.06.76.0611

Держи дела под контролем: напоминания, виджеты и гибкий календарный вид

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Версия:
2.06.76.0611
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Good Calendar — карманный планировщик-агенда, который с первой секунды показывает твой месяц без лишних свайпов. Каждые пять минут ты открываешь удобный вид «День», бросаешь новую встречу, ставишь значок дедлайна и тут же видишь, как время стыкуется с семейным юбилеем. Одно касание — и на экране вспыхивает напоминание, чтобы ты не пропустил важный звонок. Перед глазами цветные метки задач, а вибро-отклик подсказывает, что пора действовать — успеешь ли ты победить хаос до полуночи?


Пролистывай гибкие виды календаря — месяц, неделя, день или упорядоченный список; перетаскивай события пальцем и задавай до трёх напоминаний на каждую запись. Умные напоминания сочетают вибрацию и всплывающее окно, а виджет на главном экране держит ближайшие дела на расстоянии одного взгляда. Все данные синхронизируются с Google и Exchange, доступны офлайн, а экспорт в CSV упрощает отчёты. Установи приложение и посмотри, как одна строка плана разгружает целый день.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Календарь - план расписания (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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