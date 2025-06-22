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90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked)

90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked) 1.7.7

Неоновый VHS-редактор: глюки, вспышки и vaporwave-фильтры в кармане у тебя
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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
ryzenrise
Категория:
Развлечения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

90-е — Глюк VHS Видеоэффекты превращает любое видео или фото в кассетный арт из времён „Blockbuster“: десятки фильтров реального времени накладывают RGB-сдвиг, статические помехи, скан-линии и паровые неоновые градиенты. Снимайте прямо в приложении или импортируйте ролики — эффекты применяются на лету, а таймлайн позволяет комбинировать вспышки, glitch-фреймы и ретро-рамки. Для сторис и TikTok предусмотрены вертикальный холст, кадрирование одним тапом и экспорт без водяных знаков в 1080 p.


Встроенный текст-аниматор добавляет движущиеся надписи: выбирайте рукописные, каллиграфические или пиксельные шрифты, задавайте цвета, тени и цикличные анимации GIF. Слой анимации позиционируется пальцами, а шкала времени задаёт момент появления. Дополняют пакет набор музыкальных лупов лоу-фай и vaporwave, регулировка интенсивности глюка, пакет пиксельных стикеров и быстрая публикация в Instagram, Snapchat и мессенджеры. Обновления приносят свежие фильтры и шрифты, чтобы каждый ролик выглядел как новый трек с VHS-пленки.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked) v1.7.7 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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