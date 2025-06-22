Описание

90-е — Глюк VHS Видеоэффекты превращает любое видео или фото в кассетный арт из времён „Blockbuster“: десятки фильтров реального времени накладывают RGB-сдвиг, статические помехи, скан-линии и паровые неоновые градиенты. Снимайте прямо в приложении или импортируйте ролики — эффекты применяются на лету, а таймлайн позволяет комбинировать вспышки, glitch-фреймы и ретро-рамки. Для сторис и TikTok предусмотрены вертикальный холст, кадрирование одним тапом и экспорт без водяных знаков в 1080 p.





Встроенный текст-аниматор добавляет движущиеся надписи: выбирайте рукописные, каллиграфические или пиксельные шрифты, задавайте цвета, тени и цикличные анимации GIF. Слой анимации позиционируется пальцами, а шкала времени задаёт момент появления. Дополняют пакет набор музыкальных лупов лоу-фай и vaporwave, регулировка интенсивности глюка, пакет пиксельных стикеров и быстрая публикация в Instagram, Snapchat и мессенджеры. Обновления приносят свежие фильтры и шрифты, чтобы каждый ролик выглядел как новый трек с VHS-пленки.