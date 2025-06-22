90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked) 1.7.7
Неоновый VHS-редактор: глюки, вспышки и vaporwave-фильтры в кармане у тебя
90-е — Глюк VHS Видеоэффекты превращает любое видео или фото в кассетный арт из времён „Blockbuster“: десятки фильтров реального времени накладывают RGB-сдвиг, статические помехи, скан-линии и паровые неоновые градиенты. Снимайте прямо в приложении или импортируйте ролики — эффекты применяются на лету, а таймлайн позволяет комбинировать вспышки, glitch-фреймы и ретро-рамки. Для сторис и TikTok предусмотрены вертикальный холст, кадрирование одним тапом и экспорт без водяных знаков в 1080 p.
Встроенный текст-аниматор добавляет движущиеся надписи: выбирайте рукописные, каллиграфические или пиксельные шрифты, задавайте цвета, тени и цикличные анимации GIF. Слой анимации позиционируется пальцами, а шкала времени задаёт момент появления. Дополняют пакет набор музыкальных лупов лоу-фай и vaporwave, регулировка интенсивности глюка, пакет пиксельных стикеров и быстрая публикация в Instagram, Snapchat и мессенджеры. Обновления приносят свежие фильтры и шрифты, чтобы каждый ролик выглядел как новый трек с VHS-пленки.
Премиум разблокирован
Скачать 90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked) v1.7.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.