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Office Documents Viewer (Мод, Unlocked)

Office Documents Viewer (Мод, Unlocked) 1.38.1

Читай, увеличивай, ищи и печатай файлы на телефоне без лишних приложений
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Версия:
1.38.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Joerg Jahnke
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 00:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Смартфон в руке превращается в мобильный читальный зал: запускаешь Office Documents Viewer, выбираешь файл на SD-карте или в «Загрузках» — и через секунду он раскрывается на весь экран. Каждые пять минут ты то сжимаешь двумя пальцами страницу, то проводишь по бегунку, чтобы прыгнуть к главе, то подсвечиваешь слово поиском. Офлайн-открытие не требует сети, так что в самолёте ты продолжишь редактируемый маршрут и узнаешь, куда идти дальше.


Поддержка DOCX, ODT, SXW и PDF накрывает 90 % офисных форматов, а поиск по тексту найдёт договорную мелочь быстрее, чем ты моргнёшь. Одно тап-меню даёт масштаб, копирование и отправку на печать через виртуальный принтер Google; другое включает чтение вслух — Android TTS озвучит страницы при заблокированном экране. Файлы из Dropbox, Box или почты качаются в пару нажатий, история запоминает последние 20 документов. Ставь приложение и забудь о тяжёлых десктопах.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Office Documents Viewer (Мод, Unlocked) v1.38.1 MOD APK

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Скачать Office Documents Viewer (Мод, Unlocked) 4 Мб Ссылка 2 4 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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