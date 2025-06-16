Office Documents Viewer (Мод, Unlocked) 1.38.1
Читай, увеличивай, ищи и печатай файлы на телефоне без лишних приложений
Смартфон в руке превращается в мобильный читальный зал: запускаешь Office Documents Viewer, выбираешь файл на SD-карте или в «Загрузках» — и через секунду он раскрывается на весь экран. Каждые пять минут ты то сжимаешь двумя пальцами страницу, то проводишь по бегунку, чтобы прыгнуть к главе, то подсвечиваешь слово поиском. Офлайн-открытие не требует сети, так что в самолёте ты продолжишь редактируемый маршрут и узнаешь, куда идти дальше.
Поддержка DOCX, ODT, SXW и PDF накрывает 90 % офисных форматов, а поиск по тексту найдёт договорную мелочь быстрее, чем ты моргнёшь. Одно тап-меню даёт масштаб, копирование и отправку на печать через виртуальный принтер Google; другое включает чтение вслух — Android TTS озвучит страницы при заблокированном экране. Файлы из Dropbox, Box или почты качаются в пару нажатий, история запоминает последние 20 документов. Ставь приложение и забудь о тяжёлых десктопах.
Премиум разблокирован
Скачать Office Documents Viewer (Мод, Unlocked) v1.38.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.