Описание

Смартфон в руке превращается в мобильный читальный зал: запускаешь Office Documents Viewer, выбираешь файл на SD-карте или в «Загрузках» — и через секунду он раскрывается на весь экран. Каждые пять минут ты то сжимаешь двумя пальцами страницу, то проводишь по бегунку, чтобы прыгнуть к главе, то подсвечиваешь слово поиском. Офлайн-открытие не требует сети, так что в самолёте ты продолжишь редактируемый маршрут и узнаешь, куда идти дальше.





Поддержка DOCX, ODT, SXW и PDF накрывает 90 % офисных форматов, а поиск по тексту найдёт договорную мелочь быстрее, чем ты моргнёшь. Одно тап-меню даёт масштаб, копирование и отправку на печать через виртуальный принтер Google; другое включает чтение вслух — Android TTS озвучит страницы при заблокированном экране. Файлы из Dropbox, Box или почты качаются в пару нажатий, история запоминает последние 20 документов. Ставь приложение и забудь о тяжёлых десктопах.