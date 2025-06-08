GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked) 2.9.00
Узнай всё о своём местоположении: координаты, высота, спутники и компас в одном приложении
GPS данные - GPS/Glonass координаты — это удобное приложение для точного определения геопозиции, идеально подходящее для путешественников, альпинистов и любителей активного отдыха. Оно позволяет быстро получить широту и долготу, узнать высоту над уровнем моря, скорость перемещения, направление по компасу и даже качество GPS-сигнала. Всё это — без подключения к интернету и без необходимости использования трекеров или навигаторов.
Встроенные функции включают список спутников GPS/Glonass, определение времени восхода и заката, отображение локального и UTC-времени прямо с приёмника, а также позицию на карте мира. Приложение показывает, сколько спутников доступно, и помогает убедиться в точности сигнала. GPS данные — надёжный инструмент для навигации в любых условиях, от городских улиц до горных троп.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.