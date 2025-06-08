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GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked)

GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked) 2.9.00

Узнай всё о своём местоположении: координаты, высота, спутники и компас в одном приложении
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Версия:
2.9.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EXA Tools
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

GPS данные - GPS/Glonass координаты — это удобное приложение для точного определения геопозиции, идеально подходящее для путешественников, альпинистов и любителей активного отдыха. Оно позволяет быстро получить широту и долготу, узнать высоту над уровнем моря, скорость перемещения, направление по компасу и даже качество GPS-сигнала. Всё это — без подключения к интернету и без необходимости использования трекеров или навигаторов.


Встроенные функции включают список спутников GPS/Glonass, определение времени восхода и заката, отображение локального и UTC-времени прямо с приёмника, а также позицию на карте мира. Приложение показывает, сколько спутников доступно, и помогает убедиться в точности сигнала. GPS данные — надёжный инструмент для навигации в любых условиях, от городских улиц до горных троп.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked) v2.9.00 MOD APK

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Скачать GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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