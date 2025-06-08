Описание

GPS данные - GPS/Glonass координаты — это удобное приложение для точного определения геопозиции, идеально подходящее для путешественников, альпинистов и любителей активного отдыха. Оно позволяет быстро получить широту и долготу, узнать высоту над уровнем моря, скорость перемещения, направление по компасу и даже качество GPS-сигнала. Всё это — без подключения к интернету и без необходимости использования трекеров или навигаторов.





Встроенные функции включают список спутников GPS/Glonass, определение времени восхода и заката, отображение локального и UTC-времени прямо с приёмника, а также позицию на карте мира. Приложение показывает, сколько спутников доступно, и помогает убедиться в точности сигнала. GPS данные — надёжный инструмент для навигации в любых условиях, от городских улиц до горных троп.