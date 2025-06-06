Описание

PDFelement — это не просто просмотрщик, а многофункциональный инструмент для работы с PDF, который сэкономит тебе кучу времени. Нужно превратить отчёт в Word? Перетащить таблицу в Excel? Подготовить слайды из текста? Пара касаний — и готово. Приложение конвертирует файлы в самые популярные форматы без потери структуры и с сохранением оформления.





А ещё здесь встроен переводчик, который распознаёт язык и переводит документ целиком, автоматически убирая ошибки и выделяя ключевые мысли. Это особенно полезно, когда нужно быстро понять суть большого текста. Работает офлайн, интерфейс простой. Подходит и для работы, и для учёбы, и для тех, кто просто хочет меньше тратить времени на рутину.