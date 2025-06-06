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PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked)

PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked) 5.2.1

Редактируй, переводь и превращай PDF в нужный формат — быстро и без хлопот
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Версия:
5.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wondershare Technology (Hunan) Co.,Ltd.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

PDFelement — это не просто просмотрщик, а многофункциональный инструмент для работы с PDF, который сэкономит тебе кучу времени. Нужно превратить отчёт в Word? Перетащить таблицу в Excel? Подготовить слайды из текста? Пара касаний — и готово. Приложение конвертирует файлы в самые популярные форматы без потери структуры и с сохранением оформления.


А ещё здесь встроен переводчик, который распознаёт язык и переводит документ целиком, автоматически убирая ошибки и выделяя ключевые мысли. Это особенно полезно, когда нужно быстро понять суть большого текста. Работает офлайн, интерфейс простой. Подходит и для работы, и для учёбы, и для тех, кто просто хочет меньше тратить времени на рутину.


Информация о модах

VIP-разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked) v5.2.1 MOD APK

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Скачать PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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