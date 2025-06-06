PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked) 5.2.1
Редактируй, переводь и превращай PDF в нужный формат — быстро и без хлопот
PDFelement — это не просто просмотрщик, а многофункциональный инструмент для работы с PDF, который сэкономит тебе кучу времени. Нужно превратить отчёт в Word? Перетащить таблицу в Excel? Подготовить слайды из текста? Пара касаний — и готово. Приложение конвертирует файлы в самые популярные форматы без потери структуры и с сохранением оформления.
А ещё здесь встроен переводчик, который распознаёт язык и переводит документ целиком, автоматически убирая ошибки и выделяя ключевые мысли. Это особенно полезно, когда нужно быстро понять суть большого текста. Работает офлайн, интерфейс простой. Подходит и для работы, и для учёбы, и для тех, кто просто хочет меньше тратить времени на рутину.
VIP-разблокирован
Скачать PDFelement-ПДФ Редактор& ридер (Мод, VIP Unlocked) v5.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.