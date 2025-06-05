калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked) 2.5.21
Узнай точный возраст, поставь напоминание и не забудь ни один день рождения
Age Calculator – Date of Birth — это простое приложение, которое делает одну вещь, но делает её хорошо: считает возраст точно и без заморочек. Вводишь дату рождения — получаешь не только текущий возраст до дня, но и сколько осталось до следующего дня рождения. Работает быстро, понятно, без рекламы, которая мешает.
Можно сохранить данные для себя, семьи или друзей, чтобы не забыть важные даты, вовремя поздравить и следить за круглыми вехами. Удобная система напоминаний, простой список, никакой регистрации. Работает офлайн. Полезно тем, кто не хочет держать всё в голове, но любит быть внимательным к близким.
Премиум разблокирован
Скачать калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked) v2.5.21 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.