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калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked)

калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked) 2.5.21

Узнай точный возраст, поставь напоминание и не забудь ни один день рождения
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Версия:
2.5.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Card Scanner
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Age Calculator – Date of Birth — это простое приложение, которое делает одну вещь, но делает её хорошо: считает возраст точно и без заморочек. Вводишь дату рождения — получаешь не только текущий возраст до дня, но и сколько осталось до следующего дня рождения. Работает быстро, понятно, без рекламы, которая мешает.


Можно сохранить данные для себя, семьи или друзей, чтобы не забыть важные даты, вовремя поздравить и следить за круглыми вехами. Удобная система напоминаний, простой список, никакой регистрации. Работает офлайн. Полезно тем, кто не хочет держать всё в голове, но любит быть внимательным к близким.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked) v2.5.21 MOD APK

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Скачать калькулятор возраста (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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