Описание

Age Calculator – Date of Birth — это простое приложение, которое делает одну вещь, но делает её хорошо: считает возраст точно и без заморочек. Вводишь дату рождения — получаешь не только текущий возраст до дня, но и сколько осталось до следующего дня рождения. Работает быстро, понятно, без рекламы, которая мешает.





Можно сохранить данные для себя, семьи или друзей, чтобы не забыть важные даты, вовремя поздравить и следить за круглыми вехами. Удобная система напоминаний, простой список, никакой регистрации. Работает офлайн. Полезно тем, кто не хочет держать всё в голове, но любит быть внимательным к близким.