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Panda Touch Pro (Мод, Unlocked)

Panda Touch Pro (Мод, Unlocked) 8.0

Инструмент для касаний и свайпов в играх: точное управление на экране
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Версия:
8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Panda Gaming Studio
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Вчера, 23:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Panda Touch Pro — это продвинутый утилитный инструмент для настройки касаний и свайпов в мобильных играх. Он создан специально для игроков, которые предпочитают играть на экране, но хотят получить больше контроля и точности. Каждые пять минут — это настройка новых действий, реакций и комбинаций без задержек. Приложение идеально работает с популярными шутерами, стратегиями и экшенами.


Это решение — "брат" Panda Mouse Pro (игры с клавиатурой и мышью) и Panda Gamepad Pro (игры с геймпадом), и расширяет возможности управления, если ты играешь исключительно на тачскрине. Поддерживается широкий набор игр, гибкие схемы управления, настройка макросов и высокая совместимость с Android-устройствами. Panda Touch Pro — идеальный выбор для тех, кто хочет улучшить точность и комфорт управления в мобильных играх без дополнительного оборудования.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Panda Touch Pro (Мод, Unlocked) v8.0 MOD APK

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Скачать Panda Touch Pro (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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