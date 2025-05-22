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Wakey - The Cutest Alarm Clock (Мод, Unlocked)

Wakey - The Cutest Alarm Clock (Мод, Unlocked) 3.4

Самый милый будильник: просыпайся с улыбкой и начни день по-настоящему легко
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Версия:
3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
XO Pixels
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Wakey — это не просто будильник, а утреннее приключение с милыми персонажами, звуками и визуалами, которые делают пробуждение мягким, весёлым и чуть-чуть волшебным. Каждые пять минут — это не раздражающий сигнал, а заботливый пуш, который помогает проснуться без стресса. Вместо хриплого зуммера тебя ждёт персонаж, который говорит с тобой, поёт, шутит или подбадривает.


Выбирай анимированных компаньонов, настраивай голос, фон, музыкальные темы, добавляй задачи (например, улыбнуться, сделать глоток воды или потянуться) и превращай утро в приятный ритуал. Для тех, кто ненавидит вставать — Wakey превращает этот момент в игру. А если хочешь просыпаться с мотивацией — просто включи режим «позитивного пинка». Wakey — это заботливое приложение, которое делает главное: помогает тебе просыпаться в хорошем настроении и чувствовать себя лучше с первых секунд дня.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Wakey - The Cutest Alarm Clock (Мод, Unlocked) v3.4 MOD APK

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Скачать Wakey - The Cutest Alarm Clock (Мод, Unlocked) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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