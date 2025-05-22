Wakey - The Cutest Alarm Clock (Мод, Unlocked) 3.4
Самый милый будильник: просыпайся с улыбкой и начни день по-настоящему легко
Wakey — это не просто будильник, а утреннее приключение с милыми персонажами, звуками и визуалами, которые делают пробуждение мягким, весёлым и чуть-чуть волшебным. Каждые пять минут — это не раздражающий сигнал, а заботливый пуш, который помогает проснуться без стресса. Вместо хриплого зуммера тебя ждёт персонаж, который говорит с тобой, поёт, шутит или подбадривает.
Выбирай анимированных компаньонов, настраивай голос, фон, музыкальные темы, добавляй задачи (например, улыбнуться, сделать глоток воды или потянуться) и превращай утро в приятный ритуал. Для тех, кто ненавидит вставать — Wakey превращает этот момент в игру. А если хочешь просыпаться с мотивацией — просто включи режим «позитивного пинка». Wakey — это заботливое приложение, которое делает главное: помогает тебе просыпаться в хорошем настроении и чувствовать себя лучше с первых секунд дня.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.