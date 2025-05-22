Описание

Wakey — это не просто будильник, а утреннее приключение с милыми персонажами, звуками и визуалами, которые делают пробуждение мягким, весёлым и чуть-чуть волшебным. Каждые пять минут — это не раздражающий сигнал, а заботливый пуш, который помогает проснуться без стресса. Вместо хриплого зуммера тебя ждёт персонаж, который говорит с тобой, поёт, шутит или подбадривает.





Выбирай анимированных компаньонов, настраивай голос, фон, музыкальные темы, добавляй задачи (например, улыбнуться, сделать глоток воды или потянуться) и превращай утро в приятный ритуал. Для тех, кто ненавидит вставать — Wakey превращает этот момент в игру. А если хочешь просыпаться с мотивацией — просто включи режим «позитивного пинка». Wakey — это заботливое приложение, которое делает главное: помогает тебе просыпаться в хорошем настроении и чувствовать себя лучше с первых секунд дня.