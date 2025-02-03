Галерея - это универсальное приложение для управления вашей коллекцией изображений на устройстве. Оно предоставляет пользователю множество базовых и продвинутых функций, чтобы оптимизировать ваш опыт работы с фотографиями.
Одной из ключевых функций Галереи является управление вашими фотографиями. Приложение предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс для просмотра и организации ваших фотографий и видеозаписей. Вы можете легко просматривать, отсортировывать и редактировать свои изображения.
Галерея также обеспечивает безопасность ваших личных фотографий. Вы можете защитить свои наиболее конфиденциальные изображения, установив пароль или использовав отпечаток пальца. Это обеспечивает надежную защиту ваших личных данных и фотографий.
С Галереей у вас будет полный контроль над вашей фото- и видеоколлекцией. Управляйте, редактируйте и храните свои изображения с легкостью, используя это удобное приложение для галереи.
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Скачать Gallery: Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked) v3.1.0.460 MOD APK
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