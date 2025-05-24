android-1.ru / Программы / Инструменты / The Crypto App (Мод, Pro Unlocked)
The Crypto App (Мод, Pro Unlocked)

The Crypto App (Мод, Pro Unlocked) 3.6.3

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.6.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TrustSwap Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 144
Скриншоты
Описание

Приложение Crypto APP — отслеживайте в режиме реального времени данные, касающиеся цен на криптовалюты, заголовков и портфелей, а также настраивайте виджеты и уведомления. В одном приложении вы можете отслеживать всю свою криптовалюту! Лучшее крипто-приложение включает в себя уведомления о ценах на криптовалюту в реальном времени, мониторинг цен, обновления новостей о криптовалютах, живую конвертацию криптовалюты и отслеживание портфеля криптовалют, а также другие функции.



Делали ли вы какие-либо инвестиции в криптовалюту? Вы заинтересованы в покупке и продаже биткойнов (BTC), Ethereum (ETH) и других криптовалют. Вы хотите отслеживать цены на биткойны или сравнивать и конвертировать биткойны в другие криптовалюты или валюты?Хотите получать крипто-уведомления в режиме реального времени? Вы можете легко отслеживать стоимость биткойнов и более тысячи других криптовалют. Использование этого инструмента мониторинга цен на криптовалюту совсем не составит труда, независимо от того, хотите ли вы отслеживать курсы биткойнов по сравнению с ценой эфира или цены биткойнов по сравнению с ценой пульсации. Самый инновационный и всеобъемлющий мультивалютный инструмент отслеживания курсов биткойнов, доступный для инвесторов в биткойны.



Информация о модах

Про версия открыта

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать The Crypto App (Мод, Pro Unlocked) v3.6.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать The Crypto App (Мод, Pro Unlocked) 70 МБ Ссылка 2 70 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked)
Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.359
itel launcher (Мод, Premium Unlocked)
itel launcher (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.5.3
Передача файлов WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Передача файлов WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.3.10
LockScreen Calendar-Расписание (Мод, Premium Unlocked)
LockScreen Calendar-Расписание (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.0.32
Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено)
Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено)
Version: 8.6.0-gp
Macrorify - Image Auto Clicker (Мод, Premium Unlocked)
Macrorify - Image Auto Clicker (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.4.3
Guitar Tuner - Simple Tuners (Мод, Premium Unlocked)
Guitar Tuner - Simple Tuners (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.11.2
App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked)
App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.85

Отзывы о The Crypto App (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив