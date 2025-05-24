The Crypto App (Мод, Pro Unlocked) 3.6.3
Приложение Crypto APP — отслеживайте в режиме реального времени данные, касающиеся цен на криптовалюты, заголовков и портфелей, а также настраивайте виджеты и уведомления. В одном приложении вы можете отслеживать всю свою криптовалюту! Лучшее крипто-приложение включает в себя уведомления о ценах на криптовалюту в реальном времени, мониторинг цен, обновления новостей о криптовалютах, живую конвертацию криптовалюты и отслеживание портфеля криптовалют, а также другие функции.
Делали ли вы какие-либо инвестиции в криптовалюту? Вы заинтересованы в покупке и продаже биткойнов (BTC), Ethereum (ETH) и других криптовалют. Вы хотите отслеживать цены на биткойны или сравнивать и конвертировать биткойны в другие криптовалюты или валюты?Хотите получать крипто-уведомления в режиме реального времени? Вы можете легко отслеживать стоимость биткойнов и более тысячи других криптовалют. Использование этого инструмента мониторинга цен на криптовалюту совсем не составит труда, независимо от того, хотите ли вы отслеживать курсы биткойнов по сравнению с ценой эфира или цены биткойнов по сравнению с ценой пульсации. Самый инновационный и всеобъемлющий мультивалютный инструмент отслеживания курсов биткойнов, доступный для инвесторов в биткойны.
Про версия открыта
Скачать The Crypto App (Мод, Pro Unlocked) v3.6.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.