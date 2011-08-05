Описание

Инструменты разработчика (Dev Tool) оказались незаменимым инструментом для любого программиста Android, поскольку они упрощают работу и сокращают время, необходимое для разработки новых функций. С его помощью можно декомпилировать другие приложения, просматривать сведения о макете других приложений, просматривать цвет экрана (с помощью цветового образца или пипетки), просматривать самые последние проекты с открытым исходным кодом, просматривать историю активности, просматривать манифест любого приложения, просматривать недавно использованные или установленные приложения, извлекать файлы apk или что-то подобное, отлаживать приложения и просматривать информацию об аппаратном и программном обеспечении телефона.





Каждый день для обозрения представляются свежие проекты с открытым исходным кодом. Широко распространенный проект Android с открытым исходным кодом, выбранный с особой тщательностью. Вы можете управлять своими приложениями и получать подробную информацию о них здесь.





Мониторинг вашего приложения прост и несложный. Вы можете просмотреть все приложения, загруженные в настоящее время на вашем устройстве, а также приложения, которые вы недавно установили или часто используете, в формате сетки. Изучите особенности, такие как имя пакета, его версия, его uid, его каталог apk, его каталог so, его каталог данных, время первой и последней установки, метаданные компонентов и многое другое.