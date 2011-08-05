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Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено)

Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено) 8.5.0-gp

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Версия:
8.5.0-gp
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Trinea
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 621
Скриншоты
Описание

Инструменты разработчика (Dev Tool) оказались незаменимым инструментом для любого программиста Android, поскольку они упрощают работу и сокращают время, необходимое для разработки новых функций. С его помощью можно декомпилировать другие приложения, просматривать сведения о макете других приложений, просматривать цвет экрана (с помощью цветового образца или пипетки), просматривать самые последние проекты с открытым исходным кодом, просматривать историю активности, просматривать манифест любого приложения, просматривать недавно использованные или установленные приложения, извлекать файлы apk или что-то подобное, отлаживать приложения и просматривать информацию об аппаратном и программном обеспечении телефона.


Каждый день для обозрения представляются свежие проекты с открытым исходным кодом. Широко распространенный проект Android с открытым исходным кодом, выбранный с особой тщательностью. Вы можете управлять своими приложениями и получать подробную информацию о них здесь.


Мониторинг вашего приложения прост и несложный. Вы можете просмотреть все приложения, загруженные в настоящее время на вашем устройстве, а также приложения, которые вы недавно установили или часто используете, в формате сетки. Изучите особенности, такие как имя пакета, его версия, его uid, его каталог apk, его каталог so, его каталог данных, время первой и последней установки, метаданные компонентов и многое другое.


Информация о модах

Всё оплачено

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Скачать Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено) v8.5.0-gp MOD APK

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Скачать Dev Tools(Android Developer) (Мод, Оплачено) 10 МБ Ссылка 2 10 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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