Описание

App Usage — это универсальная и эффективная утилита, которая помогает пользователям отслеживать весь прогресс или интенсивность их программ, приложений и других служб на их устройстве. Он также может отслеживать время использования пользователем и интернет-трафик, потребляемый в каждой программе, и многое другое. Конечно, они могут устанавливать множественные ограничения доступа и создавать новые заметки или привычки при использовании устройства в течение длительного времени.





Первое впечатление от приложения — это время использования каждой программы, приложения и контента за определенное время и продолжительность. Все идеально связано; даже история пользователей последовательна, чтобы создать идеальный и аккуратный список с множеством разнообразных представлений.





Если пользователь хочет узнать больше об общем времени, проведенном с использованием устройства в данный момент времени, он может разбить его на различные категории. Его статистика и обзор помогут пользователям узнать свои обычные привычки при использовании любого приложения в последнее время.





Возможности отслеживания приложения автоматически перечисляют все местоположения и приложения, используемые на точной и конкретной карте. Пользователи могут изменить представление, чтобы получить больше информации, тем самым внося свой вклад в отчеты об использовании приложений.