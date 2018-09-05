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App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked)

App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked) 5.85

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Версия:
5.85
Требования:
Android
Разработчик:
Sam Lu
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
710
Скриншоты
Описание

App Usage — это универсальная и эффективная утилита, которая помогает пользователям отслеживать весь прогресс или интенсивность их программ, приложений и других служб на их устройстве. Он также может отслеживать время использования пользователем и интернет-трафик, потребляемый в каждой программе, и многое другое. Конечно, они могут устанавливать множественные ограничения доступа и создавать новые заметки или привычки при использовании устройства в течение длительного времени.


Первое впечатление от приложения — это время использования каждой программы, приложения и контента за определенное время и продолжительность. Все идеально связано; даже история пользователей последовательна, чтобы создать идеальный и аккуратный список с множеством разнообразных представлений.


Если пользователь хочет узнать больше об общем времени, проведенном с использованием устройства в данный момент времени, он может разбить его на различные категории. Его статистика и обзор помогут пользователям узнать свои обычные привычки при использовании любого приложения в последнее время.


Возможности отслеживания приложения автоматически перечисляют все местоположения и приложения, используемые на точной и конкретной карте. Пользователи могут изменить представление, чтобы получить больше информации, тем самым внося свой вклад в отчеты об использовании приложений.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked) v5.85 MOD APK

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Скачать App Usage - Управление/Слежка (Мод, Premium Unlocked) 7 МБ Ссылка 2 7 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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