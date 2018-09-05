android-1.ru / Программы / Инструменты / Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked)
Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked)

Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked) 5.9.18.2

3
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.9.18.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Przemek Pardel
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 561
Скриншоты
Описание

Фотометр PRO с многочисленными профессиональными опциями для измерения внешнего освещения (в люксах). Датчик освещенности измеряет количество поступающего света и площадь, которую он покрывает.


Lux Light Meter & Tools — Photometer PRO — это приложение, которое предоставляет пользователям множество современных инструментов для быстрого и быстрого измерения освещенности в люксах. Попадающий свет и области вокруг него, которые он распространяет, измеряются нами с помощью самых точных измерений, и вы будете очень довольны качеством результатов, которые мы предоставим.


Что касается Photometer PRO, пользователи смогут использовать его для наиболее точного измерения яркости неба, света или других светящихся объектов. Здесь вы можете экспортировать все различные единицы измерения, такие как lx, fx, W/m2, в файлы CSV самым быстрым способом. Затем работайте с информацией и данными, предоставленными таким образом, наиболее профессионально. Вы попробуете довериться ему один раз, скачаете и попробуете, и вам обязательно понравится и вы оцените его удобство и полезность.


Благодаря Photometer PRO выбирать лампочки для установки станет проще и удобнее. Чтобы определить лучшую лампочку с наиболее подходящей яркостью, вам сначала нужно изучить и проанализировать уровень яркости в помещении. Вы можете избежать покупки неправильной лампочки, выполнив несколько простых шагов, и при этом обеспечить достаточную яркость в своей комнате.


Информация о модах

Про версия открыта

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked) v5.9.18.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked) 20 МБ Ссылка 2 20 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Сотовые Вышки, Локатор (Мод, Pro Unlocked)
Сотовые Вышки, Локатор (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.54
Stock Master - Stocks Market (Мод, Premium Unlocked)
Stock Master - Stocks Market (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.43
Swiftly switch - Pro (Мод, Оплачено)
Swiftly switch - Pro (Мод, Оплачено)
Version: 4.1.7
FAB Adblocker Browser: Adblock (Мод, Premium Unlocked)
FAB Adblocker Browser: Adblock (Мод, Premium Unlocked)
Version: 96.1.3748
Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked)
Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.4.0
Phone Master-Защита приложений (Мод, Premium Unlocked)
Phone Master-Защита приложений (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.6.3.00006
Opensignal - 5G, 4G Speed Test
Opensignal - 5G, 4G Speed Test
Version: 7.50.1-1
Дневник малыша (Baby Tracker) (Мод, Premium Unlocked)
Дневник малыша (Baby Tracker) (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.1.38

Отзывы о Lux Light Meter Photometer PRO (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив