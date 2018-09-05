Описание

Фотометр PRO с многочисленными профессиональными опциями для измерения внешнего освещения (в люксах). Датчик освещенности измеряет количество поступающего света и площадь, которую он покрывает.





Lux Light Meter & Tools — Photometer PRO — это приложение, которое предоставляет пользователям множество современных инструментов для быстрого и быстрого измерения освещенности в люксах. Попадающий свет и области вокруг него, которые он распространяет, измеряются нами с помощью самых точных измерений, и вы будете очень довольны качеством результатов, которые мы предоставим.





Что касается Photometer PRO, пользователи смогут использовать его для наиболее точного измерения яркости неба, света или других светящихся объектов. Здесь вы можете экспортировать все различные единицы измерения, такие как lx, fx, W/m2, в файлы CSV самым быстрым способом. Затем работайте с информацией и данными, предоставленными таким образом, наиболее профессионально. Вы попробуете довериться ему один раз, скачаете и попробуете, и вам обязательно понравится и вы оцените его удобство и полезность.





Благодаря Photometer PRO выбирать лампочки для установки станет проще и удобнее. Чтобы определить лучшую лампочку с наиболее подходящей яркостью, вам сначала нужно изучить и проанализировать уровень яркости в помещении. Вы можете избежать покупки неправильной лампочки, выполнив несколько простых шагов, и при этом обеспечить достаточную яркость в своей комнате.