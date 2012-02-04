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OS Monitor: диспетчер задач (Мод, Premium Unlocked)

OS Monitor: диспетчер задач (Мод, Premium Unlocked) 1.69

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Версия:
1.69
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
IP Tools Network Utilities
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
268
Скриншоты
Описание

System Activity Tracker Monitor - это удивительное приложение для устройств Android, предоставляющее мощный и удобный способ отслеживания и контроля различных аспектов работы вашего устройства. Это приложение позволяет вам следить за такими важными параметрами, как состояние батареи, использование центрального процессора, доступное дисковое пространство, оперативная память и активность сети.


Приложение позволяет следить за использованием оперативной памяти и дискового пространства вашего устройства в реальном времени. Вы можете определить, сколько памяти используется, и закрыть неиспользуемые приложения, чтобы освободить ресурсы. Также можно проверить доступное дисковое пространство и удостовериться, что хватает места для файлов и загрузок. В целом, OS Monitor - это полезный инструмент для тех, кто интересуется оптимизацией производительности своего Android-устройства и хочет более детально контролировать его ресурсы и активность приложений.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать OS Monitor: диспетчер задач (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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