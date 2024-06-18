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PDF Reader - PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked)

PDF Reader - PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) 2.1.0

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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
259

PDF Reader – PDF Viewer Mod APK - это приложение для чтения и работы с документами в формате PDF. Оно предоставляет удобные инструменты для чтения, редактирования и организации PDF-файлов. Это приложение может быть очень полезным как для рабочих, так и для студентов, которым часто приходится иметь дело с PDF-документами. Одной из ключевых особенностей этого приложения является возможность делать заметки и пометки в PDF-документах без влияния на их оригинальное оформление. Это позволяет пользователям активно работать с документами, добавлять комментарии, выделять текст и делать другие заметки.


Приложение также поддерживает режим оффлайн, что означает, что вы можете читать PDF-документы даже без доступа к интернету. Вы можете загрузить необходимые документы и работать с ними в любое удобное время. Одним из удобных функциональных элементов является возможность организации PDF-файлов в хронологическом порядке или по темам. Вы также можете устанавливать соединения с другими приложениями для более удобного управления файлами. Кроме того, приложение предоставляет возможность резервного копирования и сохранения отредактированных данных, что обеспечивает безопасность ваших документов. PDF Reader – PDF Viewer Mod APK предоставляет удобные инструменты для работы с PDF-документами и может быть полезным для различных задач, связанных с чтением и редактированием таких файлов.



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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Reader - PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) 2.1.0 взлом

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Скачать PDF Reader - PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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