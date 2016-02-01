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Memento Database (Мод, Pro Unlocked)

Memento Database (Мод, Pro Unlocked) 5.5.3

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Версия:
5.5.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MementoDB Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
441
Скриншоты
Описание

Memento Database — это фантастический инструмент управления задачами с мощными функциями, которые предоставят вам наилучшее рабочее пространство. Приложение позволяет быстро хранить, вычислять и систематизировать данные любого типа. Ежедневно планируйте свою работу, управляя лучшими инструментами поддержки, чтобы сделать ваши процессы расчета более удобными и гибкими. Кроме того, создавая список ежедневных задач и целей и выполняя их, можно сказать, что это отличный инструмент управления временем. Вы не будете тратить время на поиск информации, потому что приложение поможет вам упорядочить и перечислить определенные списки дел, чтобы получить лучшую информацию.


База данных Memento необходима, если вы ищете приложение, которое поможет вам лучше управлять своей работой. Приложение предоставляет множество замечательных функций с помощью мощных инструментов управления, которые позволяют легко организовывать ваши задачи. Вы можете использовать приложение в личных целях, таких как составление списков дел для школы или планирование поездки.


Информация о модах
  • Pro/Paid функции разблокированы – дополнительный ключ не требуется;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Облако Google Диска сломано;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Отладочный код удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Никаких активных трекеров или рекламы;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 213 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
  • Выпуск Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Memento Database (Мод, Pro Unlocked) v5.5.3 MOD APK

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Скачать Memento Database (Мод, Pro Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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