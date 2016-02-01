Memento Database — это фантастический инструмент управления задачами с мощными функциями, которые предоставят вам наилучшее рабочее пространство. Приложение позволяет быстро хранить, вычислять и систематизировать данные любого типа. Ежедневно планируйте свою работу, управляя лучшими инструментами поддержки, чтобы сделать ваши процессы расчета более удобными и гибкими. Кроме того, создавая список ежедневных задач и целей и выполняя их, можно сказать, что это отличный инструмент управления временем. Вы не будете тратить время на поиск информации, потому что приложение поможет вам упорядочить и перечислить определенные списки дел, чтобы получить лучшую информацию.
База данных Memento необходима, если вы ищете приложение, которое поможет вам лучше управлять своей работой. Приложение предоставляет множество замечательных функций с помощью мощных инструментов управления, которые позволяют легко организовывать ваши задачи. Вы можете использовать приложение в личных целях, таких как составление списков дел для школы или планирование поездки.
- Pro/Paid функции разблокированы – дополнительный ключ не требуется;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Облако Google Диска сломано;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Отладочный код удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Никаких активных трекеров или рекламы;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 213 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать Memento Database (Мод, Pro Unlocked) v5.5.3 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer