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Offline Diary (Мод, Premium Unlocked)

Offline Diary (Мод, Premium Unlocked) 3.62.0

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Версия:
3.62.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Bitterware
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
313
Скриншоты
Описание

С помощью Offline Diary Mod APK вы можете генерировать идеи, составлять автономные планы и записывать информацию. Это приложение является самым передовым и отличительным из доступных, и пользователи могут получить к нему доступ как онлайн, так и офлайн. Приложение включает в себя несколько функций для составления плана и ведения заметок. Вы можете изменить приложение, добавить новые заметки и даже добавить новые функции мониторинга работоспособности.


С помощью Offline Diary Mod APK вы можете редактировать свои записи в журнале во впечатляющем автономном формате. Запись в автономном журнале позволяет вам делать это в различных условиях и обстоятельствах. Приложение хочет, чтобы вы могли записывать, что вы сделали сегодня, что вы не сделали сегодня, а также ваши мысли по обоим вопросам. Соблюдение этого распорядка будет мотивировать вас выполнять дополнительные задачи и планировать будущее.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Offline Diary (Мод, Premium Unlocked) v3.62.0 MOD APK

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Скачать Offline Diary (Мод, Premium Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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