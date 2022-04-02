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Bluetooth Codec Changer (Мод, Unlocked)

Bluetooth Codec Changer 1.7.1

Unlocked
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Версия:
1.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AmrG DEV
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 282
Скриншоты
Описание

Bluetooth Codec Changer - это инновационное приложение, предлагающее полный контроль над кодеками в наушниках Bluetooth, чтобы улучшить качество звука и оптимизировать ваше аудио-воспроизведение. Если вы часто сталкиваетесь с проблемами плохого качества звука или нестабильного соединения в своих Bluetooth наушниках, то это приложение станет вашим надежным спутником.


Одной из ключевых особенностей Bluetooth Codec Changer является его широкий выбор кодеков, которые вы можете выбрать и настроить в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями. Он предоставляет доступ к популярным кодекам, таким как SBC, AAC, aptX и другим, а также позволяет вам переключаться между ними в режиме реального времени.


Приложение предоставляет интуитивно понятный интерфейс и простую настройку, что делает его доступным для пользователей разного уровня опыта. Вы сможете выбрать желаемый кодек, определить оптимальные настройки для битрейта и задержки, а также отслеживать текущий используемый кодек и его параметры. С помощью Bluetooth Codec Changer вы сможете получить улучшенное качество звука, более стабильное соединение и более плавное воспроизведение аудиофайлов на своих Bluetooth наушниках. Это приложение станет незаменимым инструментом для всех, кто ценит высокое качество звука и хочет настроить его по своему вкусу.


Так что, если вы хотите улучшить качество звука в ваших Bluetooth наушниках и получить полный контроль над кодеками, Bluetooth Codec Changer - это правильный выбор для вас. Погрузитесь в мир качественного аудио и наслаждайтесь своей любимой музыкой с новыми высотами звука.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bluetooth Codec Changer (Мод, Unlocked) v1.7.1 MOD APK

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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