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QR Code: Scan & Generate (Мод, Unlocked)

QR Code: Scan & Generate (Мод, Unlocked) 77.0

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Версия:
77.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simple things for life
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
701
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Описание

QR Scanner - это удивительное приложение, которое открывает перед вами волшебный мир сканирования и интерпретации QR-кодов. Благодаря этому гениальному приложению вы сможете легко сканировать QR-коды различных форм и размеров, расшифровывать их содержимое и получать доступ к скрытым тайнам.


Однако, QR Scanner не только помогает вам расшифровывать QR-коды, но и дает возможность создавать собственные поддельные QR-коды. Вы можете использовать это уникальное преимущество для различных целей, будь то создание персональных кодов, подделка информации или игры со своими друзьями.


Помимо этих захватывающих функций, QR Scanner также обладает рядом увлекательных возможностей, созданных специально для вас и ваших потребностей. Это может включать функции, такие как сохранение истории сканирования, автоматическое распознавание кодов, быстрая передача данных и многое другое.


QR Scanner - это ваш бесплатный ключ к разгадке тайн QR-кодов и исследованию захватывающего мира сканирования. Погрузитесь в этот волшебный мир и наслаждайтесь всеми возможностями, которые предлагает это уникальное приложение.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать QR Code: Scan & Generate (Мод, Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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