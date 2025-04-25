Описание

Цифровая конфиденциальность и безопасность превратились в насущную проблему. Найти надежного защитника в огромном онлайн-лабиринте может показаться таким же невозможным, как найти единорога. До появления BLOKK не было возможности контролировать, какую информацию ваш телефон отправлял обратно сторонним приложениям и веб-сайтам. Благодаря своей удивительной способности блокировать более 420 000 сайтов, включая трекеры и мошеннические сайты, которые, как известно, угрожают конфиденциальности и безопасности, он стал настоящим спасением для индустрии мобильной кибербезопасности.





Бесплатные компоненты BLOKK обеспечивают надежную защиту. Он создает непроницаемую стену, которая удерживает вредоносные программы, такие как трекеры и мошенничество, от ваших приложений. Также отображается количество трекеров, отключенных из ваших недавно использованных приложений, что дает количественные доказательства вашей безопасности. Это приложение предоставляет пользователю контроль, позволяя ему временно приостановить свои операции. Это приложение сделает ваше мобильное устройство безопасным, как крепость.



