Barcode Generator & Scanner - Это приложение предоставит пользователям высоко персонализированные штрих-коды и информацию. Создать любой штрих-код, который выделяется и уникален для вас или вашей компании, теперь просто. Это приложение имеет очень умный и удобный интерфейс, которым вы можете пользоваться в любое время и из любого места.





Кроме того, простота дизайна и компоновки приложения позволяет пользователям быстро ознакомиться со всеми его функциями и освоить их. Для выбора цели использования вы увидите на экране интерфейса две функции: сканирование кода и добавление кода. Когда вы добавляете код, в интерфейсе отображается список распространенных типов штрих-кодов, из которого вы можете выбрать любой код, соответствующий вашим потребностям. Кроме того, благодаря чрезвычайно простому и понятному интерфейсу приложения пользователи могут быстро получить доступ к настройкам и многим другим функциям.