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CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked)

CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked) 3.9.3

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Версия:
3.9.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PrashantK
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
832
Скриншоты
Описание

Если вы ищете инструмент, который поможет вам легко проверить всю статистику вашего устройства, CPU X — это первый выбор, который вам нужно рассмотреть. Это одно из приложений, которое многие пользователи используют для поиска информации о различных устройствах и быстрого получения информации об оборудовании и системе. Это приложение поможет вам лучше понять устройство, которое вы используете, и получить обзор параметров вашего устройства.


Один из инструментов, который предоставляет информацию о системе и оборудовании, позволяет пользователям легко искать различную информацию. Для CPU X пользователи могут просматривать мощность процессора, оперативную память, доступное хранилище и состояние батареи. Приложение также позволяет пользователям просматривать размеры каждой отдельной машины. Однако, если вы собираетесь купить телефон и сомневаетесь, приложение поможет вам его обдумать. Именно эта функция очень понравилась пользователям и делает их счастливыми.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked) v3.9.3 MOD APK

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Скачать CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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