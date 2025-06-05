CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked) 3.9.3
Если вы ищете инструмент, который поможет вам легко проверить всю статистику вашего устройства, CPU X — это первый выбор, который вам нужно рассмотреть. Это одно из приложений, которое многие пользователи используют для поиска информации о различных устройствах и быстрого получения информации об оборудовании и системе. Это приложение поможет вам лучше понять устройство, которое вы используете, и получить обзор параметров вашего устройства.
Один из инструментов, который предоставляет информацию о системе и оборудовании, позволяет пользователям легко искать различную информацию. Для CPU X пользователи могут просматривать мощность процессора, оперативную память, доступное хранилище и состояние батареи. Приложение также позволяет пользователям просматривать размеры каждой отдельной машины. Однако, если вы собираетесь купить телефон и сомневаетесь, приложение поможет вам его обдумать. Именно эта функция очень понравилась пользователям и делает их счастливыми.
Pro разблокирован
Скачать CPU X - Информация о телефоне (Мод, Pro Unlocked) v3.9.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.