FotoX - это приложение, которое помогает обеспечить цифровую конфиденциальность, позволяя вам скрывать ваши фотографии и видеозаписи от посторонних глаз. Вот некоторые ключевые особенности этого приложения: FotoX создает виртуальное укрытие для ваших личных медиафайлов, гарантируя, что они останутся недоступными для других пользователей вашего устройства. Это обеспечивает секретность ваших изображений и видео.





Эта функция позволяет вам скрывать фотографии и видеозаписи в безопасном хранилище, которое может быть доступно только с использованием пароля или PIN-кода. Это идеальное место для хранения интимных моментов или чувствительных файлов. С FotoX вы можете поделиться фотографиями и видео сразу после звонка, облегчая обмен воспоминаниями с друзьями и семьей. Это удобно и быстро.FotoX - это приложение, которое создает виртуальное убежище для ваших личных медиафайлов и обеспечивает конфиденциальность ваших данных. Оно также предоставляет удобные функции обмена файлами после звонка, чтобы делиться важными моментами в жизни с другими.