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Виджет обратного отсчета (Мод, Premium Unlocked)

обратный отсчет дней виджета 3.1.1

Unlocked
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Версия:
3.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gira Mobile
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
518
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Описание

Приложение "Виджет обратного отсчета" представляет собой отличный инструмент для отслеживания времени до различных событий и позволяет пользователям создавать персональные обратные отсчеты с разнообразными настройками.

С помощью этого приложения, вы можете создать обратный отсчет до важных событий, будь то день рождения, отпуск, свадьба, или любое другое значимое событие в вашей жизни. Вы можете выбрать период обратного отсчета в месяцах, неделях или днях, что делает его удобным инструментом для разного рода событий с разной продолжительностью.


Кроме того, приложение позволяет вам добавить короткий заголовок к вашему обратному отсчету, который будет отображаться рядом с ним, что может помочь вам лучше идентифицировать событие. Вы также можете настроить цвет обратного отсчета, чтобы сделать его более персональным и соответствующим вашему вкусу. Пользователи также могут наслаждаться минималистичным дизайном виджета на главном экране своего устройства, который отображает оставшееся время до ближайшего события. Приложение также отправляет уведомления, чтобы помочь вам следить за предстоящими датами.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Виджет обратного отсчета (Мод, Premium Unlocked) v3.1.1 MOD APK

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Скачать Виджет обратного отсчета (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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