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Луноскоп

Луноскоп 12.2.1

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Версия:
12.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Udekowski LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
267
Скриншоты
Описание

Приложение Lunescope Pro: Moon Phases+ представляет собой уникальный ресурс для астрономов и поклонников Луны, предоставляя им интерактивную 3D-модель нашего естественного спутника. Одной из наиболее впечатляющих возможностей этого приложения является способность легко наблюдать и менять фазы Луны. С помощью Lunescope Pro пользователи могут изменять фазы Луны, просто нажимая на экран своего устройства. Это позволяет мгновенно переключаться между разными фазами, наблюдая, как меняется ее освещенность.


Приложение предоставляет детализированное 3D-представление Луны, включая кратера и рельеф поверхности. Пользователи могут также настраивать дату и время, чтобы увидеть, как выглядит Луна в определенный момент времени и в конкретном месте на Земле.

Интерфейс приложения позволяет вращать Луну и даже исследовать ее темную сторону. Это предоставляет уникальную возможность для любителей астрономии и просто тех, кто интересуется Луной, получить более глубокое понимание ее фаз и структуры. Lunescope Pro делает изучение Луны интерактивным и увлекательным.



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 Теги темы: Платные

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