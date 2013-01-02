Описание

NetShare - это приложение, которое позволяет создать точку доступа Wi-Fi и поделиться своими мобильными данными с другими устройствами и пользователями. Основное преимущество этого приложения заключается в том, что оно позволяет делиться интернет-соединением с другими, не требуя дополнительных платных услуг, таких как пакет Tethering. Однако следует отметить, что NetShare не совместимо с версиями Android, старше 6, поэтому пользователи должны учесть этот момент при использовании приложения.





Приложение NetShare также предоставляет несколько других полезных функций. Оно облегчает подключение других устройств к вашей мобильной сети, что особенно полезно, если у вас есть друзья или коллеги, которым требуется доступ в Интернет. Таким образом, вы можете помочь им подключиться, даже если доступного Wi-Fi нет. NetShare делает процесс обмена интернетом между устройствами более удобным и доступным.



