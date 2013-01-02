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NetShare - no-root-tethering (Мод, Premium Unlocked)

NetShare - no-root-tethering 2.44

Unlocked
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Версия:
2.44
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NetShare Softwares
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 271
Скриншоты
Описание

NetShare - это приложение, которое позволяет создать точку доступа Wi-Fi и поделиться своими мобильными данными с другими устройствами и пользователями. Основное преимущество этого приложения заключается в том, что оно позволяет делиться интернет-соединением с другими, не требуя дополнительных платных услуг, таких как пакет Tethering. Однако следует отметить, что NetShare не совместимо с версиями Android, старше 6, поэтому пользователи должны учесть этот момент при использовании приложения.


Приложение NetShare также предоставляет несколько других полезных функций. Оно облегчает подключение других устройств к вашей мобильной сети, что особенно полезно, если у вас есть друзья или коллеги, которым требуется доступ в Интернет. Таким образом, вы можете помочь им подключиться, даже если доступного Wi-Fi нет. NetShare делает процесс обмена интернетом между устройствами более удобным и доступным.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать NetShare - no-root-tethering (Мод, Premium Unlocked) v2.44 MOD APK

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Скачать NetShare - no-root-tethering (Мод, Premium Unlocked) 3 Мб Ссылка 2 3 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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