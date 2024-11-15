Описание

Stock Master — это приложение, которое помогает игрокам узнать о фондовом рынке. Вся информация об обмене будет предоставлена в ближайшее время.





Если вы человек, который только научился играть на фондовом рынке или играл на фондовом рынке, но у вас нет времени следить за ним на бирже, Stock Master будет отличным выбором. Вы можете просматривать биржевые графики в любое время и в любом месте и быстро получать доступ к необходимой информации об акциях или компаниях, которые вы хотите изучить.





Многие графики показывают акции многих компаний на бирже. Как будто вы находитесь на настоящей бирже. Кроме того, вы можете просмотреть подробную информацию о движении этой акции. К торговой сессии пользователи получат котировку акций, практически равную реальному полу. Приложение будет котировать цену в режиме реального времени на полу; для остальных регионов это будет медленнее.





Пользователи могут отслеживать акции по отдельным категориям и спискам, таким как Dow Jones Composition, S&P 500 Composition, популярные 401(K) ETF и Penny Stocks. Следите за новостями экономики и бизнеса на новостных сайтах CNBC, CNN Money, USA Today, Business Insider, Forbes и т. д. Вы можете получать уведомления об изменениях в голосовании на фондовом рынке, настроив получение уведомлений в настройках. Важная информация будет отправлена вам на панель уведомлений вашего телефона или в почтовый ящик электронной почты.