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Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked)

Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked) 1.0.347

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Версия:
1.0.347
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Farluner Apps & Games
Категория:
Программы / Фоторедакторы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 086

Image Resizer, который может увеличивать размер фотографий, уменьшать фотографии, изменять размеры фотографий и изменять размер фотографий в пакетном режиме.


С помощью этой программы изменение размера изображений выполняется просто и быстро.


Простой инструмент для изменения размера изображения позволяет легко и быстро настроить размеры и качество фотографии. Размеры изображений, отправляемых в виде текстовых сообщений, электронной почты, Instagram, Facebook или встроенных в веб-формы, среди прочего, могут быть скорректированы. Если вам нужно быстро изменить размер ваших изображений, Photo & Picture, Resizer — отличный вариант. Функция изменения размера фотографий позволяет уменьшить размер файла изображения без ущерба для качества изображения. Изображения, размер которых был изменен, автоматически сохраняются в подпапке «Изображения» под названием «PhotoResizer», что избавляет вас от необходимости делать это вручную.


Android-приложение под названием «изменение размера изображения» может уменьшить размер файла изображения, изменив разрешение изображения. Чтобы уменьшить или увеличить размер изображения с минимальными усилиями, вы можете использовать приложение под названием Photo Resizer. Программа для изменения размера изображения — это простая в использовании программа, которая позволяет быстро и просто изменять физические размеры изображения. Этот инструмент для изменения размера изображения предлагает список разрешений, настроенный в соответствии с исходным разрешением вашей камеры, поэтому ваши изображения сохраняют исходное соотношение сторон при масштабировании. Прежде чем загружать их в социальные сети, такие как Instagram, Facebook, Twitter или Pinterest, вы можете уменьшить размер файла с помощью инструмента для изменения размера фотографий.


Часто возникают проблемы при попытке отправить электронное письмо с прикрепленной фотографией, поскольку достигнут максимально допустимый размер. Предположим, ваш почтовый сервис позволяет отправлять сообщения размером до 5 МБ, но вы собираетесь отправить в общей сложности 3 фотографии (учитывая, что средний размер фотографии, сделанной на современный смартфон или планшет, составляет около 5 МБ). В этом случае ваше сообщение, скорее всего, превысит лимит и будет отклонено. Поскольку большинство почтовых служб имеют ограничения на размер вложений, этот инструмент для изменения размера изображения пригодится. Уменьшите размер фотографий и прикрепите уменьшенные версии перед отправкой электронного письма.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум открыт

 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked) 1.0.347 взлом

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Скачать Уменьшение изображений-Resizer (Мод, Premium Unlocked) 8 МБ Ссылка 2 8 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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