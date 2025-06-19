Описание

Oxygen Updater — это удобное приложение, которое позволяет пользователям OnePlus быстро и безопасно устанавливать последние обновления прошивки. Оно напрямую загружает официальные обновления с серверов OnePlus, проверяя их целостность для обеспечения подлинности.





Пропуская поэтапные очереди развертывания, вы можете обновляться сразу после выхода новых версий. Приложение совместимо практически со всеми устройствами OnePlus, не относящимися к операторам, и не требует root-доступа. С подробными инструкциями, надежным управлением загрузками и прозрачным процессом, Oxygen Updater упрощает обновление ваших устройств, сохраняя их актуальными и защищёнными.