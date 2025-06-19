Oxygen Updater (Мод, Без рекламы) 6.7.0
Oxygen Updater — это удобное приложение, которое позволяет пользователям OnePlus быстро и безопасно устанавливать последние обновления прошивки. Оно напрямую загружает официальные обновления с серверов OnePlus, проверяя их целостность для обеспечения подлинности.
Пропуская поэтапные очереди развертывания, вы можете обновляться сразу после выхода новых версий. Приложение совместимо практически со всеми устройствами OnePlus, не относящимися к операторам, и не требует root-доступа. С подробными инструкциями, надежным управлением загрузками и прозрачным процессом, Oxygen Updater упрощает обновление ваших устройств, сохраняя их актуальными и защищёнными.
Без рекламы
Скачать Oxygen Updater (Мод, Без рекламы) v6.7.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.