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Oxygen Updater (Мод, Без рекламы)

Oxygen Updater (Мод, Без рекламы) 6.7.0

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Версия:
6.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Adhiraj S. Chauhan
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Oxygen Updater — это удобное приложение, которое позволяет пользователям OnePlus быстро и безопасно устанавливать последние обновления прошивки. Оно напрямую загружает официальные обновления с серверов OnePlus, проверяя их целостность для обеспечения подлинности.


Пропуская поэтапные очереди развертывания, вы можете обновляться сразу после выхода новых версий. Приложение совместимо практически со всеми устройствами OnePlus, не относящимися к операторам, и не требует root-доступа. С подробными инструкциями, надежным управлением загрузками и прозрачным процессом, Oxygen Updater упрощает обновление ваших устройств, сохраняя их актуальными и защищёнными.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Oxygen Updater (Мод, Без рекламы) v6.7.0 MOD APK

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Скачать Oxygen Updater (Мод, Без рекламы) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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