Описание

PDF Maker — это удобное приложение, которое объединяет в себе всё, что нужно для работы с PDF. Хочешь создать документ из фото, сохранить веб-страницу в формате PDF или просто прочитать важный файл? Всё это — в одном месте. Забудь о куче разных приложений — теперь весь функционал у тебя в кармане.





Выбирай изображения из галереи или делай фото прямо с камеры, редактируй, применяй фильтры, обрезай и собирай в один красивый PDF. Простой интерфейс и полезные инструменты позволяют быстро навести порядок в документах, а встроенный читалка избавит от необходимости искать отдельное приложение для просмотра. PDF Maker — идеальный помощник для учёбы, работы и повседневных задач.