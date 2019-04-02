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PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked)

PDF Maker: Image to PDF 1.7.0

Unlocked

Один инструмент для всего: создание, редактирование и чтение PDF
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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
EZTech Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

PDF Maker — это удобное приложение, которое объединяет в себе всё, что нужно для работы с PDF. Хочешь создать документ из фото, сохранить веб-страницу в формате PDF или просто прочитать важный файл? Всё это — в одном месте. Забудь о куче разных приложений — теперь весь функционал у тебя в кармане.


Выбирай изображения из галереи или делай фото прямо с камеры, редактируй, применяй фильтры, обрезай и собирай в один красивый PDF. Простой интерфейс и полезные инструменты позволяют быстро навести порядок в документах, а встроенный читалка избавит от необходимости искать отдельное приложение для просмотра. PDF Maker — идеальный помощник для учёбы, работы и повседневных задач.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked) v1.7.0 MOD APK

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Скачать PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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