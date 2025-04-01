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1DM+: Browser & Video Download

1DM+: Browser & Video Download 18.1

Качай быстро, экономь заряд — и забудь про лимиты стандартных загрузок
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Версия:
18.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Vicky Bonick
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

1DM+ — это не просто менеджер загрузок, это турбоускоритель всего, что ты хочешь скачать. Приложение увеличивает скорость загрузки в пять раз по сравнению с обычными способами. При этом ты не жертвуешь батареей — 1DM+ умно отключает ненужные фоновые процессы, когда не качает, экономя заряд и ресурсы устройства. Всё чётко, без лишней нагрузки.


С 1DM+ ты берёшь контроль в свои руки: настраиваешь очереди, ставишь лимиты, возобновляешь прерванные загрузки и всё это — без багов и тормозов. Поддержка множества протоколов, работа с торрентами и встроенный браузер делают его универсальным инструментом. Если ты устал от медленных или глючных загрузчиков — вот решение. Просто скачивай и используй на максимум, без компромиссов.


Информация о модах

Полная версия, исправленная

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Скачать 1DM+: Browser & Video Download v18.1 MOD APK

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Скачать 1DM+: Browser & Video Download 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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