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Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked)

Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked) 10.0.0

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Версия:
10.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
INNOXAPPS LLP
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
135
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Описание

Боретесь с производительностью из-за постоянных отвлекающих факторов приложений? Приложение Stay Focused поможет вам восстановить контроль с помощью мощных инструментов блокировки и трекеров использования. Читайте дальше, чтобы узнать, как Stay Focused ограничивает отвлекающие факторы, чтобы вы могли достичь целей.


В основе Stay Focused лежит надежная блокировка приложений и веб-сайтов. Выберите любые приложения, отвлекающие вас от работы, и Stay Focused заблокирует их использование в установленное время, чтобы вы не увязли в бесконечной прокрутке. Настраиваемые графики гарантируют, что приложения будут заблокированы, когда вам нужно сосредоточиться, но доступны во время перерывов. Блокировка веб-сайтов также ограничивает поглотители времени, такие как социальные сети. Освободите себя от отвлекающих факторов!


Кроме блокировки приложений и веб-сайтов, Stay Focused предлагает трекеры использования, которые предоставляют отчеты о том, сколько времени вы проводите в различных приложениях. Эти данные помогут вам понять, какие приложения поглощают ваше время, и принять меры для сокращения их использования. С помощью Stay Focused вы сможете контролировать свои привычки и повысить производительность, сосредоточившись на важных задачах.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked) v10.0.0 MOD APK

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Скачать Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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