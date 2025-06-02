Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked) 10.0.0
Боретесь с производительностью из-за постоянных отвлекающих факторов приложений? Приложение Stay Focused поможет вам восстановить контроль с помощью мощных инструментов блокировки и трекеров использования. Читайте дальше, чтобы узнать, как Stay Focused ограничивает отвлекающие факторы, чтобы вы могли достичь целей.
В основе Stay Focused лежит надежная блокировка приложений и веб-сайтов. Выберите любые приложения, отвлекающие вас от работы, и Stay Focused заблокирует их использование в установленное время, чтобы вы не увязли в бесконечной прокрутке. Настраиваемые графики гарантируют, что приложения будут заблокированы, когда вам нужно сосредоточиться, но доступны во время перерывов. Блокировка веб-сайтов также ограничивает поглотители времени, такие как социальные сети. Освободите себя от отвлекающих факторов!
Кроме блокировки приложений и веб-сайтов, Stay Focused предлагает трекеры использования, которые предоставляют отчеты о том, сколько времени вы проводите в различных приложениях. Эти данные помогут вам понять, какие приложения поглощают ваше время, и принять меры для сокращения их использования. С помощью Stay Focused вы сможете контролировать свои привычки и повысить производительность, сосредоточившись на важных задачах.
Премиум разблокирован
Скачать Stay Focused - Блок приложения (Мод, Premium Unlocked) v10.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.