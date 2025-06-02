Описание

Боретесь с производительностью из-за постоянных отвлекающих факторов приложений? Приложение Stay Focused поможет вам восстановить контроль с помощью мощных инструментов блокировки и трекеров использования. Читайте дальше, чтобы узнать, как Stay Focused ограничивает отвлекающие факторы, чтобы вы могли достичь целей.





В основе Stay Focused лежит надежная блокировка приложений и веб-сайтов. Выберите любые приложения, отвлекающие вас от работы, и Stay Focused заблокирует их использование в установленное время, чтобы вы не увязли в бесконечной прокрутке. Настраиваемые графики гарантируют, что приложения будут заблокированы, когда вам нужно сосредоточиться, но доступны во время перерывов. Блокировка веб-сайтов также ограничивает поглотители времени, такие как социальные сети. Освободите себя от отвлекающих факторов!





Кроме блокировки приложений и веб-сайтов, Stay Focused предлагает трекеры использования, которые предоставляют отчеты о том, сколько времени вы проводите в различных приложениях. Эти данные помогут вам понять, какие приложения поглощают ваше время, и принять меры для сокращения их использования. С помощью Stay Focused вы сможете контролировать свои привычки и повысить производительность, сосредоточившись на важных задачах.