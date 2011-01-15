Описание

Теперь у каждого есть доступ к идеальному приложению для сканирования PDF с помощью Genius Scan, которое может сканировать любой физический документ или тип бумаги. Приложение позволяет сканировать документы с высокой детализацией и отличной читаемостью. Благодаря внедрению технологии оптического распознавания символов (OCR), Genius Scan теперь может сканировать и сохранять в цифровом виде текстовые документы, что значительно расширяет его функциональность.





Пользователи Genius Scan могут легко получать четкие и профессионально выглядящие сканы. Приложение автоматически удаляет фон из отсканированных документов, что обеспечивает чистоту и разборчивость изображений. Кроме того, благодаря сложной технологии коррекции искажений, каждый отсканированный документ будет выглядеть так, как будто он был снят под идеальным углом в 90 градусов. Это улучшает визуальное качество документов и делает их более удобными для чтения и последующей обработки.