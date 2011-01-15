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Genius Scan Enterprise (Мод, Без рекламы)

Genius Scan Enterprise 7.27.2 b5834

Без рекламы
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Версия:
7.27.2 b5834
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
The Grizzly Labs
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122
Скриншоты
Описание

Теперь у каждого есть доступ к идеальному приложению для сканирования PDF с помощью Genius Scan, которое может сканировать любой физический документ или тип бумаги. Приложение позволяет сканировать документы с высокой детализацией и отличной читаемостью. Благодаря внедрению технологии оптического распознавания символов (OCR), Genius Scan теперь может сканировать и сохранять в цифровом виде текстовые документы, что значительно расширяет его функциональность.


Пользователи Genius Scan могут легко получать четкие и профессионально выглядящие сканы. Приложение автоматически удаляет фон из отсканированных документов, что обеспечивает чистоту и разборчивость изображений. Кроме того, благодаря сложной технологии коррекции искажений, каждый отсканированный документ будет выглядеть так, как будто он был снят под идеальным углом в 90 градусов. Это улучшает визуальное качество документов и делает их более удобными для чтения и последующей обработки.


Информация о модах

Оптимизировано, без рекламы

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Скачать Genius Scan Enterprise (Мод, Без рекламы) v7.27.2 b5834 MOD APK

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Скачать Genius Scan Enterprise (Мод, Без рекламы) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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