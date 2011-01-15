Описание

Вы постоянно отвлекаетесь и не можете сосредоточиться? Приложение Detox поможет вам справиться с зависимостью от смартфона и прокрастинацией, ограничивая использование приложений и помогая сосредоточиться на задачах. Читайте дальше, чтобы узнать, как Detox способствует повышению производительности и концентрации.





Основной функционал Detox — это таймеры сеансов, которые ограничивают доступ к приложениям во время активности, чтобы вы могли сконцентрироваться. Все, что нужно сделать, — установить желаемую продолжительность сеанса производительности перед его началом. Detox заблокирует доступ к другим приложениям на вашем устройстве на выбранный период, предотвращая отвлечение на бесполезные вещи. Вы можете настроить длительность сеанса в зависимости от своих потребностей, будь то 15 минут или 3 часа. Таймеры превращают ваше устройство в машину производительности без отвлекающих факторов.





Detox позволяет вам создавать продуктивные и сфокусированные сеансы, помогая не отвлекаться на мелочи. Благодаря простоте использования и возможности полной настройки, это приложение становится незаменимым инструментом для тех, кто хочет эффективно управлять своим временем и повысить свою продуктивность.