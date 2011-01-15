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Detox: Procrastination Blocker (Мод, Premium Unlocked)

Detox: Procrastination Blocker 1.15.11

Unlocked
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Версия:
1.15.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BlueTree Lab
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
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Описание

Вы постоянно отвлекаетесь и не можете сосредоточиться? Приложение Detox поможет вам справиться с зависимостью от смартфона и прокрастинацией, ограничивая использование приложений и помогая сосредоточиться на задачах. Читайте дальше, чтобы узнать, как Detox способствует повышению производительности и концентрации.


Основной функционал Detox — это таймеры сеансов, которые ограничивают доступ к приложениям во время активности, чтобы вы могли сконцентрироваться. Все, что нужно сделать, — установить желаемую продолжительность сеанса производительности перед его началом. Detox заблокирует доступ к другим приложениям на вашем устройстве на выбранный период, предотвращая отвлечение на бесполезные вещи. Вы можете настроить длительность сеанса в зависимости от своих потребностей, будь то 15 минут или 3 часа. Таймеры превращают ваше устройство в машину производительности без отвлекающих факторов.


Detox позволяет вам создавать продуктивные и сфокусированные сеансы, помогая не отвлекаться на мелочи. Благодаря простоте использования и возможности полной настройки, это приложение становится незаменимым инструментом для тех, кто хочет эффективно управлять своим временем и повысить свою продуктивность.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Detox: Procrastination Blocker (Мод, Premium Unlocked) v1.15.11 MOD APK

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Скачать Detox: Procrastination Blocker (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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