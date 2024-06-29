AVG AntiVirus & Security предлагает множество отличных функций безопасности, которые помогают мне чувствовать себя в большей безопасности при использовании телефона. Одна из моих любимых функций — «Защита от вредоносных программ». Эта функция помогает сканировать и удалять вредоносные программы, вирусы и программы-вымогатели с вашего телефона, защищая ваши личные данные и информацию. ваши важные новости.





В частности, мне очень нравится эта функция безопасного хранения фотографий: создание отдельного хранилища фотографий, защищенного паролем, помогает мне безопасно хранить личные фотографии. Вы можете хранить личные фотографии и видео в Safe Photo Storage, которое защищено отдельным паролем. Благодаря этому я могу безопасно хранить личные моменты, не беспокоясь о том, что их увидят другие.