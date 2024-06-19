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Перевести экран (Полная версия)

Перевести экран (Полная версия) 1.8.2

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Версия:
1.8.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LiChunWei
Категория:
Инструменты / Приложения на русском / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 329 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10

Screen Translator — это интеллектуальный кросс-прикладной переводчик, который упрощает чтение и понимание контента на различных языках. С его помощью вы можете перевести весь экран одним щелчком мыши, что делает процесс перевода быстрым и удобным. Это идеальное решение для тех, кто нуждается в переводе во время путешествий, командировок или изучения новых языков.


Screen Translator поддерживает перевод множества языков, обеспечивая пользователям возможность легко понимать и взаимодействовать с контентом на разных платформах. Приложение использует передовые технологии для точного и быстрого перевода текста, интегрируя его прямо в экран, как будто он изначально был на нужном языке. Это делает чтение и использование приложений более доступным и понятным.


С Screen Translator вам не нужно беспокоиться о языковых барьерах. Просто активируйте переводчик, и он мгновенно переведет текст на экране, облегчая доступ к информации и улучшая ваш опыт работы с различными приложениями и веб-сайтами. Это незаменимый инструмент для всех, кто хочет быть уверенным в понимании иностранного контента в любой ситуации.


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Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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