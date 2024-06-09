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Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)

Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked) 5.0.09

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digit Grove
Версия:
5.0.09
Категория:
Приложения на русском / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
id приложения:
com.androidapps.healthmanager
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1

Health Pal — это приложение, которое предоставляет полезную информацию для поддержания здоровья пользователей. Оно также помогает отслеживать продукты, которые вы потребляете ежедневно во время еды или тренировок. С Health Pal вы можете обновлять данные о потребленных и потраченных калориях каждый день, что позволяет вам лучше контролировать свой рацион и физическую активность.


Одной из ключевых функций приложения является возможность наблюдения за прогрессом и оставления отзывов для пользователей, стремящихся похудеть. Health Pal предлагает персонализированные рекомендации и советы, основанные на ваших данных, что делает процесс достижения ваших целей более эффективным и мотивирующим.


С помощью таблицы мониторинга питания, предоставляемой системой, вы сможете более осознанно подходить к своему рациону и образу жизни. Health Pal поможет вам вести здоровый образ жизни, следя за вашими ежедневными привычками и предоставляя полезные советы для улучшения вашего здоровья.


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked) 5.0.09 взлом

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Скачать Здоровье - менеджер по фитнесу (Мод, Unlocked)
12 Мб
Ссылка 2
12 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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