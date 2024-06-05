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Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)

Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked) 5.8.3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhotoZen Studio
Версия:
5.8.3
Категория:
Приложения на русском / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
id приложения:
gallery.photomanager.picturegalleryapp.imagegallery
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
3

Gallery Photo Gallery Album — это удобное приложение для просмотра и упорядочивания вашей фотобиблиотеки, которое идеально подходит для всех пользователей, увлеченных фотографией. Оно позволяет быстро и удобно управлять изображениями на вашем устройстве, обеспечивая современные и интуитивно понятные функции. Приложение поможет вам легко сохранить и организовать свои воспоминания с семьей и друзьями благодаря своей огромной емкости хранилища.


Приложение предлагает стильный пользовательский интерфейс, который делает просмотр и использование фотографий приятным. Вы можете использовать свое воображение, чтобы превратить свою коллекцию в обширную тему, соответствующую вашему вкусу. Фотографии и видео автоматически сортируются по дате и месту съемки, что позволяет легко находить их в режиме карты. Просто выберите место на карте, и вы увидите все фотографии, сделанные в этом месте.


Для тех, кто любит порядок, Gallery Photo Gallery Album предлагает возможность складывать изображения и видеоролики в альбомы. Вы можете свободно присваивать им имена и выбирать предпочтительные конфигурации, чтобы все выглядело аккуратно и упорядоченно. Это приложение станет отличным инструментом для всех, кто хочет легко и удобно управлять своей фотобиблиотекой.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked) 5.8.3 взлом

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Скачать Галерея - фотогалерея, альбом (Мод, Unlocked)
18 Мб
Ссылка 2
18 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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