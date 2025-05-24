android-1.ru / Программы / Инструменты / BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked)
BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked)

BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked) 1.7.21

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.7.21
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LiuZho Soft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
199
Скриншоты
Описание

Управление файлами необходимо в наши дни, если вы хотите, чтобы ваше устройство было чистым и организованным. BD File Manager поможет вам в этой задаче. Приложение обладает красивым интерфейсом с удобными функциями и возможностями, обеспечивая приятное времяпрепровождение при очистке файлов и упрощая взаимодействие с данными в вашей памяти.


С помощью BD File Manager вы сможете легко сортировать, перемещать и удалять файлы, обеспечивая порядок и оптимизацию пространства на устройстве. Приложение также предлагает инструменты для поиска и быстрого доступа к нужным данным, делая управление файлами простым и эффективным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked) v1.7.21 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Mock Locations (Мод, Pro Unlocked)
Mock Locations (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.24.3
Рецепты кода (Мод, Unlocked)
Рецепты кода (Мод, Unlocked)
Version: 2.65
AVG антивирус & Безопасность (Мод, Premium Unlocked)
AVG антивирус & Безопасность (Мод, Premium Unlocked)
Version: 24.14.0
Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия)
Экранный переводчик: Lingua GO (Полная версия)
Version: 1.2.4
Перевести экран (Полная версия)
Перевести экран (Полная версия)
Version: 1.8.2
Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия)
Gaminik: Auto Screen Translate (Полная версия)
Version: 2.9.0
AIDA64 (Мод, Unlocked)
AIDA64 (Мод, Unlocked)
Version: 2.08
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Chat AI Bot (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.1

Отзывы о BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив