BD Файловый менеджер (Мод, Premium Unlocked) 1.7.21
Управление файлами необходимо в наши дни, если вы хотите, чтобы ваше устройство было чистым и организованным. BD File Manager поможет вам в этой задаче. Приложение обладает красивым интерфейсом с удобными функциями и возможностями, обеспечивая приятное времяпрепровождение при очистке файлов и упрощая взаимодействие с данными в вашей памяти.
С помощью BD File Manager вы сможете легко сортировать, перемещать и удалять файлы, обеспечивая порядок и оптимизацию пространства на устройстве. Приложение также предлагает инструменты для поиска и быстрого доступа к нужным данным, делая управление файлами простым и эффективным.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.