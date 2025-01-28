Описание

AVG Cleaner — это приложение, созданное для того, чтобы пользователи могли оптимизировать задачи, выполняемые их смартфонами. Если вы часто сталкиваетесь со случаями, когда ваше устройство тормозит или иногда останавливается без особой причины, то это будет идеальное приложение, которое вы ищете. С помощью этого приложения пользователи в конечном итоге смогут наиболее плавно использовать свое устройство благодаря специальным функциям, которыми оснащена система.





Чтобы пользователи могли поддерживать больше свободного места, приложение автоматически удалит старые файлы, приложения или изображения и видео, которые не нужны в памяти. Наряду с этим, AVG Cleaner также позволит пользователям оптимизировать производительность устройства, приостанавливая приложения и выполняя многозадачность в фоновом режиме. В то же время вы получите полную помощь по управлению файлами для автоматической очистки нового контента и очистки мусора для оптимизации объема памяти.