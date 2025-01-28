android-1.ru / Программы / Инструменты / AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked)
AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked)

AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked) 25.02.0

5
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
25.02.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AVG Mobile
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 213
Скриншоты
Описание

AVG Cleaner — это приложение, созданное для того, чтобы пользователи могли оптимизировать задачи, выполняемые их смартфонами. Если вы часто сталкиваетесь со случаями, когда ваше устройство тормозит или иногда останавливается без особой причины, то это будет идеальное приложение, которое вы ищете. С помощью этого приложения пользователи в конечном итоге смогут наиболее плавно использовать свое устройство благодаря специальным функциям, которыми оснащена система.


Чтобы пользователи могли поддерживать больше свободного места, приложение автоматически удалит старые файлы, приложения или изображения и видео, которые не нужны в памяти. Наряду с этим, AVG Cleaner также позволит пользователям оптимизировать производительность устройства, приостанавливая приложения и выполняя многозадачность в фоновом режиме. В то же время вы получите полную помощь по управлению файлами для автоматической очистки нового контента и очистки мусора для оптимизации объема памяти.


Информация о модах

Pro разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked) v25.02.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked)
SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.1.68
Storage Space (Мод, Premium Unlocked)
Storage Space (Мод, Premium Unlocked)
Version: 26.2.8
Блокировщик звонков - антиспам (Мод, Premium Unlocked)
Блокировщик звонков - антиспам (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.7.7
Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked)
Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.9.8
Фото в PDF Конвертер (Мод, Unlocked)
Фото в PDF Конвертер (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.3
Brochure Maker, Infographics (Мод, Premium Unlocked)
Brochure Maker, Infographics (Мод, Premium Unlocked)
Version: 64.0
Root Browser (Мод, Premium Unlocked)
Root Browser (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.9.0(44118)
ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked)
ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked)
Version: V3.6.6

Отзывы о AVG Cleaner: ПО для очистки (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив