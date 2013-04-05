android-1.ru / Программы / Инструменты / ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked)
ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked)

ADB Shell - Debug Toolbox 3.9.5

Unlocked
2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.9.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ColorBox Technology
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 570
Скриншоты
Описание

В эпоху цифровых технологий, когда мы бороздим моря приложений, одно из них выходит из глубины и кричит об эффективности! Войдите в ADB Shell, надежную оболочку adb и набор инструментов, рекламируемый как швейцарский армейский нож среди приложений, предлагающий широкий набор функций, специально разработанных для того, чтобы сделать вашу цифровую жизнь проще и эффективнее. Ящик для инструментов настолько изысканный, что сам Микеланджело не смог бы вырезать его лучше. Список функций набора инструментов, предлагаемых ADB Shell, ошеломляюще обширен. Если вы хотите запустить, загрузить, удалить, принудительно остановить, очистить данные, отключить или включить приложение, это приложение — универсальное решение. 


ADB Shell даже поддерживает управление устройствами, предоставляя обзор запущенных приложений с высоты птичьего полета и позволяя делать скриншоты. Кроме того, он имеет широкий спектр возможностей управления файлами, включая отправку, извлечение, открытие удаленных файлов и удаление удаленных файлов. Хотите посмотреть удаленный видеофайл? Это вас прикрыло. Его даже видели подрабатывающим пультом дистанционного управления телевизором. Не будем забывать о его возможностях ввода текста и системного мониторинга. Вы хотите просмотреть информацию о системе и реквизите? Угадайте, что это тоже делает!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked) v3.9.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
WABOX - Toolkit для WA (Мод, Unlocked)
WABOX - Toolkit для WA (Мод, Unlocked)
Version: 4.2.9.1
DevCheck Device & System Info (Мод, Pro разблокирован)
DevCheck Device & System Info (Мод, Pro разблокирован)
Version: 5.32
DrawNote: рисование, блокнот (Мод, Premium Unlocked)
DrawNote: рисование, блокнот (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.4.13
Any.do - Задачи + Календарь (Мод, Premium Unlocked)
Any.do - Задачи + Календарь (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.18.7.2
Mixing Station (Мод, Premium Unlocked)
Mixing Station (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.0.7
Spirit Talker (Полная версия)
Spirit Talker (Полная версия)
Version: 4.2.3
Network Cell Info & Wifi (Мод, Premium Unlocked)
Network Cell Info & Wifi (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.1.5
Satellite Finder (Dishpointer) (Мод, Premium Unlocked)
Satellite Finder (Dishpointer) (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.1.0

Отзывы о ADB Shell - Debug Toolbox (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив