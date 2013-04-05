Описание

В эпоху цифровых технологий, когда мы бороздим моря приложений, одно из них выходит из глубины и кричит об эффективности! Войдите в ADB Shell, надежную оболочку adb и набор инструментов, рекламируемый как швейцарский армейский нож среди приложений, предлагающий широкий набор функций, специально разработанных для того, чтобы сделать вашу цифровую жизнь проще и эффективнее. Ящик для инструментов настолько изысканный, что сам Микеланджело не смог бы вырезать его лучше. Список функций набора инструментов, предлагаемых ADB Shell, ошеломляюще обширен. Если вы хотите запустить, загрузить, удалить, принудительно остановить, очистить данные, отключить или включить приложение, это приложение — универсальное решение.





ADB Shell даже поддерживает управление устройствами, предоставляя обзор запущенных приложений с высоты птичьего полета и позволяя делать скриншоты. Кроме того, он имеет широкий спектр возможностей управления файлами, включая отправку, извлечение, открытие удаленных файлов и удаление удаленных файлов. Хотите посмотреть удаленный видеофайл? Это вас прикрыло. Его даже видели подрабатывающим пультом дистанционного управления телевизором. Не будем забывать о его возможностях ввода текста и системного мониторинга. Вы хотите просмотреть информацию о системе и реквизите? Угадайте, что это тоже делает!