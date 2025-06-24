Добро пожаловать в дивный новый мир беспрепятственного цифрового соединения — SHAREit Pure Premium. Премиум-версия нашего любимого приложения — огромный шаг вперед в улучшении пользовательского опыта. В знак нашей непоколебимой приверженности удовлетворенности пользователей мы добавили небольшую плату за поддержание наших первоклассных услуг. Мы рассчитываем на ваше понимание и вашу непоколебимую поддержку, поскольку мы работаем над созданием безупречного, бесперебойного и высокоскоростного обмена опытом.
Мы получим это. Реклама так же раздражает, как и тот чрезмерно веселый сосед, который всегда заглядывает без предупреждения! В SHAREit Pure Premium мы убрали эти прерывания, гарантируя, что ваш обмен будет таким же гладким, как спина дельфина. Теперь вы можете погрузиться в чисто сфокусированный опыт обмена, не беспокоясь о том, что вас надоедает реклама, что очень похоже на спокойную, безмятежную сессию медитации на тихой вершине горы.
Премиум разблокирован
Скачать SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked) v1.1.89 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.