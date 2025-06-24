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SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked)

SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked) v1.1.89

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Версия:
1.1.89
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Smart Media4U Technology Pte.Ltd.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 01:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 395
Описание

Добро пожаловать в дивный новый мир беспрепятственного цифрового соединения — SHAREit Pure Premium. Премиум-версия нашего любимого приложения — огромный шаг вперед в улучшении пользовательского опыта. В знак нашей непоколебимой приверженности удовлетворенности пользователей мы добавили небольшую плату за поддержание наших первоклассных услуг. Мы рассчитываем на ваше понимание и вашу непоколебимую поддержку, поскольку мы работаем над созданием безупречного, бесперебойного и высокоскоростного обмена опытом.


Мы получим это. Реклама так же раздражает, как и тот чрезмерно веселый сосед, который всегда заглядывает без предупреждения! В SHAREit Pure Premium мы убрали эти прерывания, гарантируя, что ваш обмен будет таким же гладким, как спина дельфина. Теперь вы можете погрузиться в чисто сфокусированный опыт обмена, не беспокоясь о том, что вас надоедает реклама, что очень похоже на спокойную, безмятежную сессию медитации на тихой вершине горы.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked) v1.1.89 MOD APK

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Скачать SHAREit Premium: Чистый обмен (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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