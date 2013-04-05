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Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked)

Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked) 9.0.0

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Версия:
9.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Approcks Dev Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
340
Скриншоты
Описание

Prayer Now будет отличным приложением, которое пользователи исламской веры смогут использовать для своей повседневной деятельности благодаря встроенным функциям. Если вы человек, исповедующий ислам, вам следует воспользоваться этим приложением в своей коллекции с функциями, которые поддерживают повседневную жизнь. Первым, безусловно, будет возможность наиболее точно поддерживать время молитв пользователя для каждой конкретной страны благодаря способности определять местоположение GPS. Более того, самые известные вокалисты, такие как Мишари Рашид, Аль-Накшабади, Саад Аль-Гамди и многие другие, будут молиться с помощью этого приложения через Атан.


Это также будет приложением для тех, кто не обладает лучшей памятью и часто не выполняет исламские задачи. Приложение сможет напоминать своим пользователям о таких задачах, как молитва Киям аль-Лейл, пост в Белый день, пост в понедельник и четверг и многих других. Не только это, но приложение также сможет помочь превратить ваш телефон в удобный молитвенный плеер прямо в вашем кармане, где вы можете читать или слушать Азкар утром, Азкар ночью, Азкар перед сном и Азкар молиться. Prayer Now также сможет полностью повысить ваше чтение Корана до более профессионального уровня, добавляя закладки и выполняя поиск стихов или интерпретаций на разных языках. Благодаря GPS, Prayer Now позволит вам легко определить направление Киблы на Мекку.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked) v9.0.0 MOD APK

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Скачать Prayer Now : Azan Prayer Times (Мод, Premium Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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