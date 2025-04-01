Версия:
2025.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Supershift GmbH
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Supershift — это удобный календарь для работающих посменно, который помогает управлять графиком и учитывать все важные детали работы.
Настраивайте цвета и значки смен, добавляйте перерывы, местоположение, заметки и даже несколько смен в день. Приложение автоматически создаёт отчёты по заработку, часам, сверхурочным и количеству смен, что делает расчёт отпускных и переработок быстрым и простым.
Благодаря тёмному режиму ваш график будет удобен для просмотра даже ночью. А функция прогнозирования смен позволит вам планировать расписание на 2 года вперёд. С Supershift управление сменами становится лёгким и эффективным!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Supershift - График смен (Мод, Premium Unlocked) v2025.4 MOD APK
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