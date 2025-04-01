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Supershift - График смен (Мод, Premium Unlocked)

Supershift - График смен (Мод, Premium Unlocked) 2025.4

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Версия:
2025.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Supershift GmbH
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Supershift — это удобный календарь для работающих посменно, который помогает управлять графиком и учитывать все важные детали работы.


Настраивайте цвета и значки смен, добавляйте перерывы, местоположение, заметки и даже несколько смен в день. Приложение автоматически создаёт отчёты по заработку, часам, сверхурочным и количеству смен, что делает расчёт отпускных и переработок быстрым и простым.


Благодаря тёмному режиму ваш график будет удобен для просмотра даже ночью. А функция прогнозирования смен позволит вам планировать расписание на 2 года вперёд. С Supershift управление сменами становится лёгким и эффективным!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Supershift - График смен (Мод, Premium Unlocked) v2025.4 MOD APK

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Скачать Supershift - График смен (Мод, Premium Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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