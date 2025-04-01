Описание

Supershift — это удобный календарь для работающих посменно, который помогает управлять графиком и учитывать все важные детали работы.





Настраивайте цвета и значки смен, добавляйте перерывы, местоположение, заметки и даже несколько смен в день. Приложение автоматически создаёт отчёты по заработку, часам, сверхурочным и количеству смен, что делает расчёт отпускных и переработок быстрым и простым.





Благодаря тёмному режиму ваш график будет удобен для просмотра даже ночью. А функция прогнозирования смен позволит вам планировать расписание на 2 года вперёд. С Supershift управление сменами становится лёгким и эффективным!