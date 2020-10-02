Версия:
31.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simple Productivity Apps
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Daily & Weekly Planner — это универсальное решение для организации ежедневных и недельных задач, управления расписанием и ведения личных заметок.
С этим удобным планировщиком вы сможете легко структурировать свой день, фиксировать важные мысли и эффективно справляться с повседневными обязанностями. Интуитивный интерфейс и продуманный функционал помогут вам оставаться организованным даже в самом напряжённом графике. Теперь планирование станет проще и удобнее, чем когда-либо!
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать Daily Planner, Weekly Planner (Мод, Premium Unlocked) v31.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer