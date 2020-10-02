Описание

Daily & Weekly Planner — это универсальное решение для организации ежедневных и недельных задач, управления расписанием и ведения личных заметок.





С этим удобным планировщиком вы сможете легко структурировать свой день, фиксировать важные мысли и эффективно справляться с повседневными обязанностями. Интуитивный интерфейс и продуманный функционал помогут вам оставаться организованным даже в самом напряжённом графике. Теперь планирование станет проще и удобнее, чем когда-либо!