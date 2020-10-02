Описание

Smarter Bookmarks — это удобное приложение, которое помогает умно организовывать и управлять закладками, обеспечивая лёгкий и эффективный доступ к сохранённому контенту.





Если вам случалось находить в Интернете полезные статьи, видео или сайты, но потом забывать ссылки, Smarter Bookmarks решит эту проблему. Оно позволяет сохранять, упорядочивать и быстро находить всё, что вас заинтересовало, делая ваш веб-сёрфинг максимально продуктивным. Теперь важные ресурсы всегда под рукой, и вы больше не потеряете нужную информацию!