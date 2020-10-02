Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smarter Technologist
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Smarter Bookmarks — это удобное приложение, которое помогает умно организовывать и управлять закладками, обеспечивая лёгкий и эффективный доступ к сохранённому контенту.
Если вам случалось находить в Интернете полезные статьи, видео или сайты, но потом забывать ссылки, Smarter Bookmarks решит эту проблему. Оно позволяет сохранять, упорядочивать и быстро находить всё, что вас заинтересовало, делая ваш веб-сёрфинг максимально продуктивным. Теперь важные ресурсы всегда под рукой, и вы больше не потеряете нужную информацию!
Информация о модах
Про Разблокирован
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