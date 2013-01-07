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All Deleted Messages Recovery (Мод, Unlocked)

All Deleted Messages Recovery 2.1.6

Unlocked
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Версия:
2.1.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Battery Stats Saver
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
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Описание

All Deleted Messages Recovery — это удобное приложение, которое помогает восстановить удалённые сообщения и медиафайлы из популярных мессенджеров. Если вы случайно удалили важные сообщения или кто-то удалил их до того, как вы успели прочитать, приложение сохраняет их копии и предоставляет доступ к ним. Оно поддерживает восстановление текстов, изображений, видео, голосовых сообщений и даже статусов, делая общение удобнее и безопаснее.


С простым и интуитивным интерфейсом, All Deleted Messages Recovery позволяет быстро находить удалённый контент. Приложение работает в фоновом режиме, сохраняя уведомления о сообщениях, чтобы вы могли вернуться к ним позже. Кроме того, вы можете загружать и сохранять статусы, чтобы всегда иметь доступ к важной информации. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет сохранить свои данные в безопасности и не упустить ничего важного.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать All Deleted Messages Recovery (Мод, Unlocked) v2.1.6 MOD APK

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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