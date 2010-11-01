Описание

В области кибербезопасности Xproguard Password Manager изящно выходит на сцену, воплощая дух цифрового рыцаря в сияющих доспехах. Это гениальное приложение исправно запоминает каждый из ваших паролей, так что вам не придется сильно потеть. Благодаря тому, что все ваши конфиденциальные данные защищены одним мастер-паролем, известным только вам, и защищены расширенным стандартом шифрования (AES-256), это приложение для управления паролями не просто управляет паролями; это хранилище для вашей цифровой личности.





Дамы и господа, представляем вам современный эквивалент разводного моста и рва в замке — офлайн-возможности Xproguard Password Manager. Правильно, это приложение не требует доступа в Интернет, превращая ваш смартфон в неприступную крепость. Никакие бандиты, мошенники или надоедливые хакеры не смогут проникнуть в ваши данные, поскольку они надежно защищены прочным автономным барьером.